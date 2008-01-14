Шорт-трек. Чемпионат Европы. Россияне завоевали 2 золота и 2 серебра, другие результаты

В последний соревновательный день чемпионата Европы по шорт-треку россияне завоевали две золотых и две серебряных медали.

Шорт-трек

Чемпионат Европы

Дрезден, Германия

3000 м

Женщины

1. Софья Просвирнова (Россия) — 5.47,610

2. Арианна Фонтана (Италия) — 5.47,690

3. Сюзанна Шультинг (Голландия) – 5.47,758

Эстафета, 3000 м

Женщины

1. Россия (Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич) – 4.11,462

2. Венгрия – 4.11,582

3. Франция – 4.18,935

Эстафета, 5000 м

Мужчины

1. Голландия – 6.36,198

2. Россия (Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Виктор Ан, Александра Шульгинов) – 6.36,273

3. Венгрия – 6.36,348

Мужчины

1000 м

1. Шинки Кнегт (Голландия) – 1.27,898

2. Семен Елистратов (Россия) – 1.28,119

3. Роберто Пукитис (Латвия) – 1.28,140

Женщины

1000 м

1. Арианна Фонтана (Италия) – 1.31,921

2. Сюзанна Шультинг (Голландия) – 1.31,942

3. Анна Зайдел (Германия) – 1.32,417

4. Екатерина Константинова (Россия) – 1.32,568