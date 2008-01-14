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    Шорт-трек. Чемпионат Европы. Россияне завоевали 2 золота и 2 серебра, другие результаты

    Теги результаты шорт-трек чемпионат Европы Арианна Фонтана Татьяна Бородулина сборная Германии жен сборная Голландии сборная Голландии жен сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) Семен Елистратов Виктор Ан Шинки Кнегт Софья Просвирнова Екатерина Константинова Эмина Малагич сборная Италии жен Екатерина Ефременкова Денис Айрапетян Александр Шульгинов

    В последний соревновательный день чемпионата Европы по шорт-треку россияне завоевали две золотых и две серебряных медали.

    Шорт-трек

    Чемпионат Европы

    Дрезден, Германия

    3000 м

    Женщины

    1. Софья Просвирнова (Россия) — 5.47,610
    2. Арианна Фонтана (Италия) — 5.47,690
    3. Сюзанна Шультинг (Голландия) – 5.47,758

    Эстафета, 3000 м

    Женщины

    1. Россия (Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич) – 4.11,462
    2. Венгрия – 4.11,582
    3. Франция – 4.18,935

    Эстафета, 5000 м

    Мужчины

    1. Голландия – 6.36,198
    2. Россия (Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Виктор Ан, Александра Шульгинов) – 6.36,273
    3. Венгрия – 6.36,348

    Мужчины

    1000 м

    1. Шинки Кнегт (Голландия) – 1.27,898
    2. Семен Елистратов (Россия) – 1.28,119
    3. Роберто Пукитис (Латвия) – 1.28,140

    Женщины

    1000 м

    1. Арианна Фонтана (Италия) – 1.31,921
    2. Сюзанна Шультинг (Голландия) – 1.31,942
    3. Анна Зайдел (Германия) – 1.32,417
    4. Екатерина Константинова (Россия) – 1.32,568

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