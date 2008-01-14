Шорт-трек. Чемпионат Европы. Россияне завоевали 2 золота и 2 серебра, другие результаты

В последний соревновательный день чемпионата Европы по шорт-треку россияне завоевали две золотых и две серебряных медали.
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Дрезден, Германия
3000 м
Женщины
1. Софья Просвирнова (Россия) — 5.47,610
2. Арианна Фонтана (Италия) — 5.47,690
3. Сюзанна Шультинг (Голландия) – 5.47,758
Эстафета, 3000 м
Женщины
1. Россия (Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич) – 4.11,462
2. Венгрия – 4.11,582
3. Франция – 4.18,935
Эстафета, 5000 м
Мужчины
1. Голландия – 6.36,198
2. Россия (Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Виктор Ан, Александра Шульгинов) – 6.36,273
3. Венгрия – 6.36,348
Мужчины
1000 м
1. Шинки Кнегт (Голландия) – 1.27,898
2. Семен Елистратов (Россия) – 1.28,119
3. Роберто Пукитис (Латвия) – 1.28,140
Женщины
1000 м
1. Арианна Фонтана (Италия) – 1.31,921
2. Сюзанна Шультинг (Голландия) – 1.31,942
3. Анна Зайдел (Германия) – 1.32,417
4. Екатерина Константинова (Россия) – 1.32,568
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