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    Ольга Фаткулина: «Родченков увидел мои щеки и решил, что я употребляла гормон роста. Хорошо, что он жопу не видел»

    Теги Сочи-2014 сборная России жен (коньки) Ольга Фаткулина Григорий Родченков

    Российская конькобежка Ольга Фаткулина сообщила о том, почему была дисквалифицирована МОК пожизненно.

    «Друзья, новость! Родченков в одном из пунктов написал, что я в списке из-за моих щек!

    Он был на моих соревнованиях в тот день 11.02.2014 (день, когда Фаткулина выиграла серебро Сочи-2014 – прим. Sports.ru). Увидел меня и мои щеки или мои щеки, а потом меня, и сделал вывод и написал, что я употребляла гормон роста!

    Я знала, что мои щечки меня когда-нибудь до добра доведут. Эти щечки свели меня с ума. Хорошо, что он жопу мою не видел. И смешно, и плакать хочется, но на больных не обижаются», – написала Фаткулина.

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