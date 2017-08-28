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    Современное пятиборье. Чемпионат мира. Россия завоевала золото, серебро и бронзу

    Теги Илья Фролов Гульназ Губайдуллина Екатерина Хураськина чемпионат мира Александр Лесун сборная России жен сборная России результаты сборная Венгрии жен Анастасия Прокопенко Анна Буряк сборная Беларуси Кирилл Беляков Ульяна Баташова Жофия Фельдхази

    В Каире проходит чемпионат мира по современному пятиборью. Россияская спортсменка Гульназ Губайдулина выиграла золото в личном первенстве.

    Современное пятиборье

    Чемпионат мира

    Каир, Египет

    1. Гульназ Губайдулина (Россия) — 1292
    2. Жофия Фельдхази (Венгрия) — 1285
    3. Анастасия Прокопенко (Беларусь) — 1281…
    11. Анна Буряк (Россия) — 1246…
    13. Ульяна Баташова (Россия) — 1241…
    15. Екатерина Хураськина (Россия) — 1226

    Ранее женская сборная России в составе Гульназ Губайдуллиной, Анны Буряк и Ульяны Баташовой завоевала серебро в командном турнире. Накануне мужская сборная в командном турнире стала третьей (Александр Лесун, Кирилл Беляков, Илья Фролов).

    Чемпионат мира завершится 28 августа. 

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