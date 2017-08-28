Современное пятиборье. Чемпионат мира. Россия завоевала золото, серебро и бронзу

В Каире проходит чемпионат мира по современному пятиборью. Россияская спортсменка Гульназ Губайдулина выиграла золото в личном первенстве.

Современное пятиборье

Чемпионат мира

Каир, Египет

1. Гульназ Губайдулина (Россия) — 1292

2. Жофия Фельдхази (Венгрия) — 1285

3. Анастасия Прокопенко (Беларусь) — 1281…

11. Анна Буряк (Россия) — 1246…

13. Ульяна Баташова (Россия) — 1241…

15. Екатерина Хураськина (Россия) — 1226

Ранее женская сборная России в составе Гульназ Губайдуллиной, Анны Буряк и Ульяны Баташовой завоевала серебро в командном турнире. Накануне мужская сборная в командном турнире стала третьей (Александр Лесун, Кирилл Беляков, Илья Фролов).

Чемпионат мира завершится 28 августа.