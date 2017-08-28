Современное пятиборье. Чемпионат мира. Россия завоевала золото, серебро и бронзу
В Каире проходит чемпионат мира по современному пятиборью. Россияская спортсменка Гульназ Губайдулина выиграла золото в личном первенстве.
Современное пятиборье
Чемпионат мира
Каир, Египет
1. Гульназ Губайдулина (Россия) — 1292
2. Жофия Фельдхази (Венгрия) — 1285
3. Анастасия Прокопенко (Беларусь) — 1281…
11. Анна Буряк (Россия) — 1246…
13. Ульяна Баташова (Россия) — 1241…
15. Екатерина Хураськина (Россия) — 1226
Ранее женская сборная России в составе Гульназ Губайдуллиной, Анны Буряк и Ульяны Баташовой завоевала серебро в командном турнире. Накануне мужская сборная в командном турнире стала третьей (Александр Лесун, Кирилл Беляков, Илья Фролов).
Чемпионат мира завершится 28 августа.
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