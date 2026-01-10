0

Чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет

Ушел из жизни чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский.

Чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.

Зинковский – чемпион мира 1983 года в командном первенстве, бронзовый призер чемпионата мира (1983) в личном первенстве. 

После завершения спортивной карьеры работал тренером. В 2019 году был признан Международным союзом современного пятиборья (UIPM) лучшим тренером юниоров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация современного пятиборья
сборная СССР
Евгений Зинковский
