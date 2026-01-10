Чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет
Ушел из жизни чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский.
Чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.
Зинковский – чемпион мира 1983 года в командном первенстве, бронзовый призер чемпионата мира (1983) в личном первенстве.
После завершения спортивной карьеры работал тренером. В 2019 году был признан Международным союзом современного пятиборья (UIPM) лучшим тренером юниоров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация современного пятиборья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости