Чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.

Зинковский – чемпион мира 1983 года в командном первенстве, бронзовый призер чемпионата мира (1983) в личном первенстве.

После завершения спортивной карьеры работал тренером. В 2019 году был признан Международным союзом современного пятиборья (UIPM) лучшим тренером юниоров.