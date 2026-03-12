Всем российским пятиборцам, подававшимся на нейтральный статус, одобрили заявки

Российским пятиборцам одобрили заявки на нейтральный статус.

Всем российским пятиборцам, подававшимся на нейтральный статус, одобрили заявки.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин.

«Все наши спортсмены, которые подавали заявки на нейтральный статус, его получили. Они занимались этим самостоятельно, и нам пришло сообщение, что никому не было отказано. То же самое могу сказать и про тренеров. Мы заранее озаботились вопросом получения нейтральных статусов тренерами, которые поедут с юношами и юниорами, допущенными с этого сезона до выступлений под флагом и гимном своей страны», – сказал Макушин.

Алиса Мелихова, Виктория Сазонова, Кирилл Карачин и Григорий Докучаев на этой неделе примут участие в Открытом чемпионате Венгрии в зале.

«Остальные наши лидеры, получившие нейтральные статусы, решили не ехать в Будапешт и сейчас целенаправленно готовятся к апрельскому этапу Кубка мира в Египте», – добавил тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
