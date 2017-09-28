Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Европы (жен). Квалификация. Россия обыграла Португалию, Черногория одолела Словакию и другие результаты

    Теги сборная России жен чемпионат Европы жен результаты сборная Швеции жен сборная Македонии жен сборная Словакии жен сборная Черногории жен сборная Фарерских островов жен сборная Португалии жен

    Состоялись матчи второго круга квалификационного турнира женского чемпионата Европы по гандболу. Сборная России обыграла команду Португалии (32:25).

    Чемпионат Европы

    Квалификация

    Женщины

    Группа 4

    28 сентября

    Россия — Португалия — 32:25 (14:13)

    Голы: Ведехина (2), Маркова (1), Дмитриева (3), Макеева (6), Ильина (4), Кожокарь (1), Манагарова (4), Пунько (3), Кочетова (6), Макина (2).

    Группа 2

    Черногория — Словакия — 24:23 (14:12)

    Группа 3

    Сербия — Фарерские острова — 36:20 (16:9)

    Швеция — Македония — 38:26 (18:13)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться