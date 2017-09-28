Чемпионат Европы (жен). Квалификация. Россия обыграла Португалию, Черногория одолела Словакию и другие результаты
Состоялись матчи второго круга квалификационного турнира женского чемпионата Европы по гандболу. Сборная России обыграла команду Португалии (32:25).
Чемпионат Европы
Квалификация
Женщины
Группа 4
28 сентября
Россия — Португалия — 32:25 (14:13)
Голы: Ведехина (2), Маркова (1), Дмитриева (3), Макеева (6), Ильина (4), Кожокарь (1), Манагарова (4), Пунько (3), Кочетова (6), Макина (2).
Группа 2
Черногория — Словакия — 24:23 (14:12)
Группа 3
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