Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. Сборная России во 2-м туре проиграла Норвегии (24:28).

Чемпионат мира

Мужчины

Нант, Франция

Первый групповой этап

Группа А

1-й тур

11 января

Париж

Франция – Бразилия – 31:16 (17:7)

12 января

Россия – Япония – 39:29 (18:15)

Голы: Шишкарев, Дибиров, Атьман (по 6), Горбок (5), Ковалев, Чипурин, Шельменко (по 4), Черноиванов (2), Шкуринский, Валиуллин.

Норвегия – Польша – 22:20 (12:10)

2-й тур

13 января

Япония – Франция – 19:31 (9:17)

14 января

Бразилия – Польша – 28:24 (16:11)

Норвегия – Россия – 28:24 (15:11)

Голы: Сорока (8), Горбок (6), Атьман (3), Шишкарев, Ковалев (по 2), Чипурин, Шельменко, Житников

3-й тур

15 января

Франция – Норвегия – 19.45

Бразилия – Япония – 22.45

16 января

Польша – Россия – 22.45

4-й тур

17 января

Норвегия – Бразилия – 16.00

Польша – Япония – 19.45

Россия – Франция – 22.45

5-й тур

19 января

Россия – Бразилия – 16.00

Франция – Польша – 19.45

Япония – Норвегия – 22.45

Турнирное положение: Франция – 4 (2), Норвегия – 4 (2), Россия – 2 (2), Бразилия – 2 (2), Польша – 0 (2), Япония – 0 (2).

В плей-офф проходят по четыре лучших команды из каждой группы.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.