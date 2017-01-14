Чемпионат мира. 2-й тур. Россия уступила Норвегии, Бразилия выиграла у Польши и другие матчи
Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. Сборная России во 2-м туре проиграла Норвегии (24:28).
Чемпионат мира
Мужчины
Нант, Франция
Первый групповой этап
Группа А
1-й тур
11 января
Париж
Франция – Бразилия – 31:16 (17:7)
12 января
Россия – Япония – 39:29 (18:15)
Голы: Шишкарев, Дибиров, Атьман (по 6), Горбок (5), Ковалев, Чипурин, Шельменко (по 4), Черноиванов (2), Шкуринский, Валиуллин.
Норвегия – Польша – 22:20 (12:10)
2-й тур
13 января
Япония – Франция – 19:31 (9:17)
14 января
Бразилия – Польша – 28:24 (16:11)
Норвегия – Россия – 28:24 (15:11)
Голы: Сорока (8), Горбок (6), Атьман (3), Шишкарев, Ковалев (по 2), Чипурин, Шельменко, Житников
3-й тур
15 января
Франция – Норвегия – 19.45
Бразилия – Япония – 22.45
16 января
Польша – Россия – 22.45
4-й тур
17 января
Норвегия – Бразилия – 16.00
Польша – Япония – 19.45
Россия – Франция – 22.45
5-й тур
19 января
Россия – Бразилия – 16.00
Франция – Польша – 19.45
Япония – Норвегия – 22.45
Турнирное положение: Франция – 4 (2), Норвегия – 4 (2), Россия – 2 (2), Бразилия – 2 (2), Польша – 0 (2), Япония – 0 (2).
В плей-офф проходят по четыре лучших команды из каждой группы.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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