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    Чемпионат мира. 2-й тур. Россия уступила Норвегии, Бразилия выиграла у Польши и другие матчи

    Теги сборная России чемпионат мира сборная Польши сборная Франции результаты сборная Норвегии сборная Японии сборная Бразилии

    Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. Сборная России во 2-м туре проиграла Норвегии (24:28).

    Чемпионат мира

    Мужчины

    Нант, Франция

    Первый групповой этап

    Группа А

    1-й тур

    11 января

    Париж

    Франция – Бразилия – 31:16 (17:7)

    12 января

    Россия – Япония – 39:29 (18:15)

    Голы: Шишкарев, Дибиров, Атьман (по 6), Горбок (5), Ковалев, Чипурин, Шельменко (по 4), Черноиванов (2), Шкуринский, Валиуллин.

    Норвегия – Польша – 22:20 (12:10)

    2-й тур

    13 января

    Япония – Франция – 19:31 (9:17)

    14 января

    Бразилия – Польша – 28:24 (16:11)

    Норвегия – Россия – 28:24 (15:11)

    Голы: Сорока (8), Горбок (6), Атьман (3), Шишкарев, Ковалев (по 2), Чипурин, Шельменко, Житников

    3-й тур

    15 января

    Франция – Норвегия – 19.45

    Бразилия – Япония – 22.45

    16 января

    Польша – Россия – 22.45

    4-й тур

    17 января

    Норвегия – Бразилия – 16.00

    Польша – Япония – 19.45

    Россия – Франция – 22.45

    5-й тур

    19 января

    Россия – Бразилия – 16.00

    Франция – Польша – 19.45

    Япония – Норвегия – 22.45

    Турнирное положение: Франция – 4 (2), Норвегия – 4 (2), Россия – 2 (2), Бразилия – 2 (2), Польша – 0 (2), Япония – 0 (2).

    В плей-офф проходят по четыре лучших команды из каждой группы.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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