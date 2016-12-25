Голоцуцков должен был лететь на самолете Ту-154, который потерпел крушение

Вера Голоцуцкова, жена двукратного призера Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антона Голоцуцкова, сообщила, что ее муж должен был лететь на самолете Ту-154, который сегодня потерпел крушение в Черном море.

«В этом самолете сегодня должен был лететь мой муж! Трагедия была так близко, спасибо Господу за то, что сегодня он все-таки рядом со мной и нашим маленьким сыном.

Мое утро залито слезами и чувством спасения. Родные и близкие, друзья, держитесь», – написала Голоцуцкова в Facebook.