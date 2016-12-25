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    Голоцуцков должен был лететь на самолете Ту-154, который потерпел крушение

    Теги происшествия спортивная гимнастика сборная России Антон Голоцуцков

    Вера Голоцуцкова, жена двукратного призера Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антона Голоцуцкова, сообщила, что ее муж должен был лететь на самолете Ту-154, который сегодня потерпел крушение в Черном море.

    «В этом самолете сегодня должен был лететь мой муж! Трагедия была так близко, спасибо Господу за то, что сегодня он все-таки рядом со мной и нашим маленьким сыном.

    Мое утро залито слезами и чувством спасения. Родные и близкие, друзья, держитесь», – написала Голоцуцкова в Facebook.

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