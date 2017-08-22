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    «Вуэльта». 4-й этап. Итальянец Трентин выиграл, Закарин – 54-й

    Теги велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Вуэльта Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Николас Роч Максим Бельков Саша Модоло Тиджей Ван Гардерен Кристофер Фрум Ильнур Закарин Доменико Поццовиво Сергей Чернецкий Маттео Трентин Том Ван Асброк Фабио Ару Боб Юнгельс Ромен Барде Адам Йейтс Эстебан Чавес Йенс Дебюшер Саймон Йейтс Хуан Хосе Лобато Матвей Мамыкин Давид де ла Крус

    Сегодня прошел четвертый этап «Вуэльты». Пелотон преодолел равнинный маршрут протяженностью 198,2 км. Победу одержал итальянец Маттео Трентин.

    «Вуэльта»

    4-й этап

    Эскальдес-Энгордань, Андорра – Таррагона, Испания

    198,2 км

    Профиль/Карта

    1. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) – 4.43,57
    2. Хуан Хосе Лобато (Испания, Team LottoNL-Jumbo) – то же время
    3. Том Ван Асброк (Бельгия, Cannondale-Drapac)
    4. Эдвард Теунс (Бельгия, Trek – Segafredo)
    5. Йенс Дебюшер (Бельгия, Trek – Segafredo)
    6. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)...
    17. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
    18. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...
    25. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...
    27. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...
    35. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)...
    39. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
    48. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
    50. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
    54. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
    72. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)...
    149. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,25...
    158. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3,45...
    162. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)...
    178. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 4,15

    Общий зачет

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 13.37,41
    2. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,02
    3. Николас Роч (Ирландия, BMC)
    4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
    5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,10
    6. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,11
    7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,38
    8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,39
    9. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,48
    10. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
    14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,29...
    28. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,10...
    44. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,24...
    60. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 12,30...
    102. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 18,53...
    191. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 35,22

    Составы всех команд на «Вуэльту-2017»

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