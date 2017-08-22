«Вуэльта». 4-й этап. Итальянец Трентин выиграл, Закарин – 54-й

Сегодня прошел четвертый этап «Вуэльты». Пелотон преодолел равнинный маршрут протяженностью 198,2 км. Победу одержал итальянец Маттео Трентин.

«Вуэльта»

4-й этап

Эскальдес-Энгордань, Андорра – Таррагона, Испания

198,2 км

Профиль/Карта

1. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) – 4.43,57

2. Хуан Хосе Лобато (Испания, Team LottoNL-Jumbo) – то же время

3. Том Ван Асброк (Бельгия, Cannondale-Drapac)

4. Эдвард Теунс (Бельгия, Trek – Segafredo)

5. Йенс Дебюшер (Бельгия, Trek – Segafredo)

6. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)...

17. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)

18. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...

25. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...

27. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...

35. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)...

39. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...

48. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

50. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

54. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...

72. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)...

149. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,25...

158. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3,45...

162. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)...

178. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 4,15

Общий зачет



1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 13.37,41

2. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,02

3. Николас Роч (Ирландия, BMC)

4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,10

6. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,11

7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,38

8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,39

9. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,48

10. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,29...

28. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,10...

44. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,24...

60. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 12,30...

102. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 18,53...

191. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 35,22

Составы всех команд на «Вуэльту-2017»