«Вуэльта». 4-й этап. Итальянец Трентин выиграл, Закарин – 54-й
Сегодня прошел четвертый этап «Вуэльты». Пелотон преодолел равнинный маршрут протяженностью 198,2 км. Победу одержал итальянец Маттео Трентин.
«Вуэльта»
4-й этап
Эскальдес-Энгордань, Андорра – Таррагона, Испания
198,2 км
1. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) – 4.43,57
2. Хуан Хосе Лобато (Испания, Team LottoNL-Jumbo) – то же время
3. Том Ван Асброк (Бельгия, Cannondale-Drapac)
4. Эдвард Теунс (Бельгия, Trek – Segafredo)
5. Йенс Дебюшер (Бельгия, Trek – Segafredo)
6. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)...
17. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
18. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...
25. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...
27. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...
35. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)...
39. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
48. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
50. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
54. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
72. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)...
149. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,25...
158. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3,45...
162. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)...
178. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 4,15
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 13.37,41
2. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,02
3. Николас Роч (Ирландия, BMC)
4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,10
6. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,11
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,38
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,39
9. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,48
10. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,29...
28. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,10...
44. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,24...
60. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 12,30...
102. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 18,53...
191. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 35,22
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