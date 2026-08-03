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Велогонщики Самсонова и Мальцев выиграли групповые гонки на Спартакиаде в Уфе
Велогонщица Самсонова выиграла групповую гонку на 120 км на Спартакиаде-2026.

Велогонщица Анастасия Самсонова выиграла групповую гонку на 120 км на Спартакиаде народов России в Уфе. 

Второй финишировала Марина Комина, третьей – Кристина Новикова.

У мужчин в групповой гонке на 160 км победил Даниил Мальцев. Серебро завоевал Максим Мишанков, бронза – у Артура Ершова.

Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года является национальным отбором на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Соревнования по 44 видам спорта пройдут в семи регионах России.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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Анастасия Самсонова
велошоссе
logoАртур Ершов
logoЖенская сборная России по велоспорту
logoСборная России по велоспорту

Комментарии

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это сколько же кругов вокруг уфы ????
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