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  4. Велогонщиц на «Тур де Франс» подозревают в увеличении груди ради улучшения аэродинамики

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Велогонщиц на «Тур де Франс» подозревают в увеличении груди ради улучшения аэродинамики
Велогонщиц подозревают в увеличении груди ради улучшения аэродинамики.

Велогонщиц на «Тур де Франс» подозревают в увеличении груди ради улучшения аэродинамики.

Международный союз велосипедистов (UCI) предупредил все команды о том, что перед четвертым этапом многодневки проведет проверку одежды гонщиц.

Союз подозревает, что многие спортсменки используют специальные накладки в бюстгальтерах, чтобы увеличить грудь – по правилам UCI, одежда спортсменов не должна изменять морфологию тела.

Профессор аэродинамики Берт Блокен выяснил, что увеличение груди накладками уменьшает сопротивление воздуха на 3,6%. Это дает выигрыш во времени как минимум на 0,78 секунды на километр.

«Это явно недопустимо. Речь идет о нагрудном обтекателе, который изменяет поток воздуха вокруг тела, тем самым уменьшая избыточное давление на бедра. В результате велосипедистка испытывает меньшее сопротивление воздуха. В обычной гонке это не дает преимущества в десятки секунд, но на дистанции от 20 до 30 километров это может дать решающие секунды», – сказал Блокен.

Если велосипедистка будет поймана на нарушении этого правила во время или после гонки, то ее немедленно отстранят и выпишут штраф от 200 до 1000 швейцарских франков.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: WielerFlits
велошоссе
Международный союз велосипедистов (UCI)
Тур де Франс (жен)

Комментарии

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публиковать такие новости без подтверждающих фотоматериалов - верх непрофессионализма
ОтветPrsmbtprmkbnchmkbkw
публиковать такие новости без подтверждающих фотоматериалов - верх непрофессионализма
Комментарий скрыт
ОтветPrsmbtprmkbnchmkbkw
публиковать такие новости без подтверждающих фотоматериалов - верх непрофессионализма
Если UCI жестко лимитируют максимальный вес велосипеда, то думаю что женский велоспорт - отличное место, чтобы начать аналогичную кампанию по борьбе с....ээээ....новыми техниками получения преимущества. Для начала нужно избавиться от этих нечестных технологий, которые кто-то по старой памяти именует одеждой. Этот пережиток прошлого только мешает развитию популярности велоспорта и способствует исчезновению конкурентной борьбы
Не так давно писали, что летающие лыжники увеличивают пенис с такими же целями) Надо бы их объединить и снять документалку на нетфликс)
Ответbor-n@yandex.ru
Не так давно писали, что летающие лыжники увеличивают пенис с такими же целями) Надо бы их объединить и снять документалку на нетфликс)
В каком смысле объединить?
Ответbor-n@yandex.ru
Не так давно писали, что летающие лыжники увеличивают пенис с такими же целями) Надо бы их объединить и снять документалку на нетфликс)
На Нетфликс ли?
Перспективная ветка, зайду попозже
ОтветАнтон Бурухин
Перспективная ветка, зайду попозже
Когда комментарии настоятся?)
ОтветАнтон Бурухин
Перспективная ветка, зайду попозже
Им бы яйца ещё...
прыгунам с трамплина должно быть знакомо
Ответdmitrij.vnukov2017
прыгунам с трамплина должно быть знакомо
У прыгунов управляемый полет, они подруливают коромыслом. Тут сложнее.
ОтветБиомеханоид
У прыгунов управляемый полет, они подруливают коромыслом. Тут сложнее.
у кого-то коромысло, а у кого-то технологичный эндоскоп ))
Тем временем британские ученые доказали, что то что мешает танцорам, улучшает скорость и аэродинамику велосипедистам.
Натуральная Анна Семёнович должна возглавлять пелотон!!
ОтветРубин2003
Натуральная Анна Семёнович должна возглавлять пелотон!!
без "ё"
Если Сидни Суини окончательно отменят в Голливуде, то по поводу потенциального места работы ей можно не переживать. В велоспорте у нее все точно получится.
ОтветCamp_Nou
Если Сидни Суини окончательно отменят в Голливуде, то по поводу потенциального места работы ей можно не переживать. В велоспорте у нее все точно получится.
у нее много где получится и вряд ли велик будет в топе ее приоритетов)
а силиконовые сиськи считают допингом?
ОтветВалентин и ыч
а силиконовые сиськи считают допингом?
В зависимости от хим состава силикона.
Есть видео, где проверяют одежду? Друг просит.
Цитаточка: "Профессор аэродинамики Берт Блокен выяснил."
Хочется немного позавидовать этому замечательному ученому, постепенно становящемуся в один ряд с Ньютоном, Менделеевым и Лысым из "Браззерс".
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