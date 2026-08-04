Велогонщиц подозревают в увеличении груди ради улучшения аэродинамики.

Велогонщиц на «Тур де Франс» подозревают в увеличении груди ради улучшения аэродинамики.

Международный союз велосипедистов (UCI) предупредил все команды о том, что перед четвертым этапом многодневки проведет проверку одежды гонщиц.

Союз подозревает, что многие спортсменки используют специальные накладки в бюстгальтерах, чтобы увеличить грудь – по правилам UCI, одежда спортсменов не должна изменять морфологию тела.

Профессор аэродинамики Берт Блокен выяснил, что увеличение груди накладками уменьшает сопротивление воздуха на 3,6%. Это дает выигрыш во времени как минимум на 0,78 секунды на километр.

«Это явно недопустимо. Речь идет о нагрудном обтекателе, который изменяет поток воздуха вокруг тела, тем самым уменьшая избыточное давление на бедра. В результате велосипедистка испытывает меньшее сопротивление воздуха. В обычной гонке это не дает преимущества в десятки секунд, но на дистанции от 20 до 30 километров это может дать решающие секунды», – сказал Блокен.

Если велосипедистка будет поймана на нарушении этого правила во время или после гонки, то ее немедленно отстранят и выпишут штраф от 200 до 1000 швейцарских франков.