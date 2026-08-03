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  4. Тадей Погачар подтвердил участие в «Вуэльте-2026»

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Тадей Погачар подтвердил участие в «Вуэльте-2026»
Погачар вернется на «Вуэльту Испании» впервые с 2019 года.

Словенский гонщик UAE Team Emirates-XRG Тадей Погачар подтвердил участие в «Вуэльте-2026». 

В последний раз Погачар выступал на «Вуэльте» в 2019 году. Тогда он выиграл три этапа и занял третье место в генеральной классификации, победителем многодневки стал его соотечественник Примож Роглич.

Этот результат до сих пор остается самым низким местом Погачара в общем зачете за всю историю его выступлений на Гранд-турах.

«Я рад сообщить, что возвращаюсь на «Вуэльту». Это был мой самый первый Гранд-тур в 2019 году, и это был потрясающий опыт.

Испания — страна, которую я люблю посещать и где мне нравится гоняться, и я думаю, что сейчас самое подходящее время для возвращения.

Мотивация очень высока, чтобы хорошо завершить этот год, и «Вуэльта» станет большой целью. У нас сильная команда, и мы надеемся показать отличный результат», — заявил Погачар.

В Испании Погачара поддержат Жоау Алмейда, Джей Вайн, Павел Сиваков, Пабло Торрес, Кевин Вермарке, Домен Новак и Иво Оливейра.

«Вуэльта» стартует 22 августа в Монако. В июле Погачар одержал победу на «Тур де Франс».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Domestique cycling
logoТадей Погачар
logoВуэльта
велошоссе

Комментарии

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Еще может кому интересно.. Власов и Ермаков едут Польшу, Сиваков и Сырица - Бургос, Ныч и (внимание) Болдырев - тур Португалии. Еще много русскоязычных гонщиков сейчас в Китае, на транс-Хималайи, едут заметно.
ОтветКоршунов-73
Еще может кому интересно.. Власов и Ермаков едут Польшу, Сиваков и Сырица - Бургос, Ныч и (внимание) Болдырев - тур Португалии. Еще много русскоязычных гонщиков сейчас в Китае, на транс-Хималайи, едут заметно.
Ничё се, по Гималаям даже на великах ездят..🤨😬
ОтветCube Litening C:68X
Ничё се, по Гималаям даже на великах ездят..🤨😬
Название просто громкое) А так все этапы равнинные, но на высоте 4000!
желаю победы величайшему гонщику (как минимум, современности) и прекрасному человеку!
вперед, Тадей!
Где-то на сборах прозвучал звонкий крик Роглича "Мля!"
ОтветShock In
Где-то на сборах прозвучал звонкий крик Роглича "Мля!"
Получил травму, автомобиль его задел, пропустит пару гонок подготовки к Вуэльте - даже если бы Погачара там не было, его шансы на победу невелики.
ОтветPink Floyd1276
Получил травму, автомобиль его задел, пропустит пару гонок подготовки к Вуэльте - даже если бы Погачара там не было, его шансы на победу невелики.
Да, видел фотку в соцсетях. На улицах перешёптываются, что машина была подозрительно похоже на техничку эмиратов
Это все конечно здорово, желтая мамба возможно сменит свою раскраску, но почему нет никаких новостей про гонку в Сан-Себастьяне
ОтветФанат Сан-Марино
Это все конечно здорово, желтая мамба возможно сменит свою раскраску, но почему нет никаких новостей про гонку в Сан-Себастьяне
First place: Remco Evenepoel (RBH, 21)
Second place: Richard Carapaz (EFE, 31)
Third place: Ben Tullet (TVL, 13)

Winner of the mountain prize: Lorenzo Quartucci (BBH, 173)
Sprint winner: Jay Vine (UEX, 47)
Best young rider: Jan Christen (UEX, 42)
Best Basque rider: Pello Bilbao (TBV, 191)
Best team: Team Visma | Lease a Bike
Most combative: Bart Lemmen (TVL, 15)
Станет 9 в истории и 5 в 21 веке, собравшим титулы на всех трёх гранд-турах.
ОтветЙенс Мустерманн
Станет 9 в истории и 5 в 21 веке, собравшим титулы на всех трёх гранд-турах.
Ему надо, пока молодой и в силах, замахиваться на все три за сезон. Пройдёт время, вдруг травмы, вдруг сильный соперник появится, вдруг ещё что-нибудь, и шанс можно упустить. Через два года надо отвлекаться на Олимпиаду опять же.
Эмираты, оказывается уже всю заявку на Вуэльту озвучили: João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak, Ivo Oliveira.
Ответanatol&#8242;
Эмираты, оказывается уже всю заявку на Вуэльту озвучили: João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak, Ivo Oliveira.
Обкатали на классике Сан-Себастьяна)))
ОтветZhdanov_S
Обкатали на классике Сан-Себастьяна)))
На С-С же вроде только Вайн, Сиваков и Вермер были?
Только сейчас понял, что всего две недели до Вуэльты всего осталось) А сегодня барышни на Мон-Ванту попруться
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