Словенский гонщик UAE Team Emirates-XRG Тадей Погачар подтвердил участие в «Вуэльте-2026».
В последний раз Погачар выступал на «Вуэльте» в 2019 году. Тогда он выиграл три этапа и занял третье место в генеральной классификации, победителем многодневки стал его соотечественник Примож Роглич.
Этот результат до сих пор остается самым низким местом Погачара в общем зачете за всю историю его выступлений на Гранд-турах.
«Я рад сообщить, что возвращаюсь на «Вуэльту». Это был мой самый первый Гранд-тур в 2019 году, и это был потрясающий опыт.
Испания — страна, которую я люблю посещать и где мне нравится гоняться, и я думаю, что сейчас самое подходящее время для возвращения.
Мотивация очень высока, чтобы хорошо завершить этот год, и «Вуэльта» станет большой целью. У нас сильная команда, и мы надеемся показать отличный результат», — заявил Погачар.
В Испании Погачара поддержат Жоау Алмейда, Джей Вайн, Павел Сиваков, Пабло Торрес, Кевин Вермарке, Домен Новак и Иво Оливейра.
«Вуэльта» стартует 22 августа в Монако. В июле Погачар одержал победу на «Тур де Франс».
Комментарии
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вперед, Тадей!
Second place: Richard Carapaz (EFE, 31)
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Только сейчас понял, что всего две недели до Вуэльты всего осталось) А сегодня барышни на Мон-Ванту попруться