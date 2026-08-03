Погачар вернется на «Вуэльту Испании» впервые с 2019 года.

Словенский гонщик UAE Team Emirates-XRG Тадей Погачар подтвердил участие в «Вуэльте-2026».

В последний раз Погачар выступал на «Вуэльте» в 2019 году. Тогда он выиграл три этапа и занял третье место в генеральной классификации, победителем многодневки стал его соотечественник Примож Роглич.

Этот результат до сих пор остается самым низким местом Погачара в общем зачете за всю историю его выступлений на Гранд-турах.

«Я рад сообщить, что возвращаюсь на «Вуэльту». Это был мой самый первый Гранд-тур в 2019 году, и это был потрясающий опыт.

Испания — страна, которую я люблю посещать и где мне нравится гоняться, и я думаю, что сейчас самое подходящее время для возвращения.

Мотивация очень высока, чтобы хорошо завершить этот год, и «Вуэльта» станет большой целью. У нас сильная команда, и мы надеемся показать отличный результат», — заявил Погачар.

В Испании Погачара поддержат Жоау Алмейда, Джей Вайн, Павел Сиваков, Пабло Торрес, Кевин Вермарке, Домен Новак и Иво Оливейра.

«Вуэльта» стартует 22 августа в Монако. В июле Погачар одержал победу на «Тур де Франс».