Основная сборная России по маунтинбайку пропустит чемпионат Европы в Швейцарии из-за ошибки организаторов

11 россиян пропустят ЧЕ по маунтинбайку в Швейцарии из-за ошибки организаторов.

Основная сборная России по маунтинбайку не выступит на чемпионате Европы в швейцарском Монтеченери из-за ошибки организаторов.

Чемпионат и первенство Европы пройдут с 30 июля по 2 августа. Изначально на турнир были заявлены 13 российских спортсменов.

«К нашему большому сожалению, основная сборная не сможет выступить на чемпионате Европы. Причиной стала бюрократическая накладка: первоначальное приглашение от швейцарской стороны содержало ошибки. Процесс исправления документов затянулся, и к моменту получения корректного приглашения сроки оформления шенгенских виз были уже критически нарушены. В итоге мы не успели записаться в консульство Швейцарии для подачи документов.

Тем не менее, наши юниоры – Илья Логачев и Дарья Картинина – уже находятся в Швейцарии. Они выступят на первенстве Европы в своих возрастных категориях.

Очень жаль, что нам не удалось воспользоваться той возможностью, которая была представлена Международным союзом велосипедистов (UCI), допустивший нас в командных видах. Мы планировали стартовать в том числе и в командной эстафете», – сказал главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.