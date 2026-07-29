  1. Спортс
  2. Велоспорт
  3. Новости

  4. Основная сборная России по маунтинбайку пропустит чемпионат Европы в Швейцарии из-за ошибки организаторов

0
Основная сборная России по маунтинбайку пропустит чемпионат Европы в Швейцарии из-за ошибки организаторов
11 россиян пропустят ЧЕ по маунтинбайку в Швейцарии из-за ошибки организаторов.

Основная сборная России по маунтинбайку не выступит на чемпионате Европы в швейцарском Монтеченери из-за ошибки организаторов.

Чемпионат и первенство Европы пройдут с 30 июля по 2 августа. Изначально на турнир были заявлены 13 российских спортсменов.

«К нашему большому сожалению, основная сборная не сможет выступить на чемпионате Европы. Причиной стала бюрократическая накладка: первоначальное приглашение от швейцарской стороны содержало ошибки. Процесс исправления документов затянулся, и к моменту получения корректного приглашения сроки оформления шенгенских виз были уже критически нарушены. В итоге мы не успели записаться в консульство Швейцарии для подачи документов.

Тем не менее, наши юниоры – Илья Логачев и Дарья Картинина – уже находятся в Швейцарии. Они выступят на первенстве Европы в своих возрастных категориях.  

Очень жаль, что нам не удалось воспользоваться той возможностью, которая была представлена Международным союзом велосипедистов (UCI), допустивший нас в командных видах. Мы планировали стартовать в том числе и в командной эстафете», – сказал главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация велосипедного спорта России
чемпионат Европы
logoЮниорская сборная России по велоспорту
маунтинбайк
Николай Крутилин
logoСборная России по велоспорту
Женская юниорская сборная России по велоспорту
logoЖенская сборная России по велоспорту

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Неплохая лазейка для всех шовинистов - прислал приглашение со всевозможными ошибками, на исправление времени нет, команда России не выступает - профит... Канцелярские ошибки, со всеми бывает, они старались исполнить решение МОК, но не смогли, бывает.
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Еще пять российских велогонщиков получили нейтральный статус от UCI
Россиянки Новолодская и Костина победили в мэдисоне на юниорском чемпионате Европы по велотреку
Россияне Кирильцев, Костина и Солозобова завоевали медали на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи
Рекомендуем
Главные новости
Погачар о проверках на допинг: «Встречаю инспектора так же спокойно, как будто собираюсь сходить в супермаркет. Это просто моя жизнь»
Тадей Погачар в пятый раз выиграл «Тур де Франс», повторив рекорд многодневки
«Тур де Франс». 21-й этап. Ван дер Пул выиграл этап, Погачар победил в генеральной классификации
«Тур де Франс». 20-й этап. Карапас победил, Эвенепул – 2-й, Кусс – 3-й, Погачар – 4-й
Колумбийский велогонщик Рубио сошел с «Тур де Франс» после столкновения с машиной
Погачар побил рекорд по времени восхождения на подъем Альп-д’Юэз на «Тур де Франс»
«Тур де Франс». 19-й этап. Погачар победил, Мартинес – 2-й, Карапас – 3-й
«Тур де Франс». 18-й этап. Карапас победил, Шмид – 2-й, Йоргенсон – 3-й
Еще пять российских велогонщиков получили нейтральный статус от UCI
«Тур де Франс». 17-й этап. Филипсен победил, Шмид – 2-й, Кой – 3-й
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев