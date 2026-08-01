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  4. Спартакиада. Самсонова и Новиков выиграли индивидуальную гонку с раздельным стартом, Дронова и Миллер – 2-е, Фомина и Бугаенко – 3-и

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Спартакиада. Самсонова и Новиков выиграли индивидуальную гонку с раздельным стартом, Дронова и Миллер – 2-е, Фомина и Бугаенко – 3-и
Новиков и Самсонова победили в велогонках с раздельным стартом на Спартакиаде.

На Спартакиаде сильнейших 2026 года прошли индивидуальные велогонки с раздельным стартом. Победили Анастасия Самсонова и Савва Новиков

Спартакиада-2026

Велошоссе

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

25 км

Женщины

1. Анастасия Самсонова – 36.25,9

2. Тамара Дронова – 36.27,7

3. Дарья Фомина – 36.42,2

Мужчины

1. Савва Новиков – 31.35,8

2. Кирилл Миллер – 31.46,9

3. Виктор Бугаенко – 32.14,8

Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года является национальным отбором на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Соревнования по 43 видам спорта пройдут в семи регионах России.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
результаты
Савва Новиков
logoЖенская сборная России по велоспорту
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