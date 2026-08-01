Спартакиада. Самсонова и Новиков выиграли индивидуальную гонку с раздельным стартом, Дронова и Миллер – 2-е, Фомина и Бугаенко – 3-и
Новиков и Самсонова победили в велогонках с раздельным стартом на Спартакиаде.
На Спартакиаде сильнейших 2026 года прошли индивидуальные велогонки с раздельным стартом. Победили Анастасия Самсонова и Савва Новиков.
Спартакиада-2026
Велошоссе
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
25 км
Женщины
1. Анастасия Самсонова – 36.25,9
2. Тамара Дронова – 36.27,7
3. Дарья Фомина – 36.42,2
Мужчины
1. Савва Новиков – 31.35,8
2. Кирилл Миллер – 31.46,9
3. Виктор Бугаенко – 32.14,8
Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года является национальным отбором на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Соревнования по 43 видам спорта пройдут в семи регионах России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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