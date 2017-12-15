Скелетон. Чемпионат Европы. Трегубов завоевал серебро
Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал серебро на чемпионате Европы в австрийском Инсбруке.
Скелетон
Кубок мира
5-й этап
Инсбрук, Австрия
Мужчины
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,03
2. Юн Сунбин (Южная Корея) – 0,15
3. Никита Трегубов (Россия) – 0,49...
12. Владислав Марченков (Россия) – 1,50...
34. Александр Третьяков (Россия)
Чемпионат Европы
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,03
2. Никита Трегубов (Россия) – 0,49
3. Аксель Юнгк (Германия) – 0,97
ПРИМЕЧАНИЕ: чемпионат Европы проводится в рамках пятого этапа Кубка мира.
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