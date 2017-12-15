Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Скелетон. Чемпионат Европы. Трегубов завоевал серебро

    Теги скелетон Кубок мира Александр Третьяков чемпионат Европы результаты сборная Германии сборная Латвии Мартинс Дукурс сборная России (скелетон) Никита Трегубов Аксель Юнгк Юн Сунбин сборная Южной Кореи Владислав Марченков

    Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал серебро на чемпионате Европы в австрийском Инсбруке.

    Скелетон

    Кубок мира

    5-й этап

    Инсбрук, Австрия

    Мужчины

    1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,03
    2. Юн Сунбин (Южная Корея) – 0,15
    3. Никита Трегубов (Россия) – 0,49...
    12. Владислав Марченков (Россия) – 1,50...
    34. Александр Третьяков (Россия)

    Чемпионат Европы

    1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,03
    2. Никита Трегубов (Россия) – 0,49
    3. Аксель Юнгк (Германия) – 0,97

    ПРИМЕЧАНИЕ: чемпионат Европы проводится в рамках пятого этапа Кубка мира.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться