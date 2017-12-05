Британский бобслеист Джексон: «Русского флага в Пхенчхане-2018 быть не должно»

Британский бобслеист Джон Джексон, который может получить бронзу после дисквалификации российских спортсменов, считает, что сборная России не должна участвовать в Пхенчхане-2018 под своим флагом.

«Если спортсмены смогут доказать, что не участвовали в допинговой схеме, то они могут выступить на Олимпиаде, но только под нейтральным флагом.

Российского флага вообще не должно быть в Пхенчхане-2018.

России не должно быть в Южной Корее потому, что он она не признала свою вину, а пытается обвинить кого-то еще и говорит о заговоре со стороны Запада.

Если России разрешат выступить на Играх, то это покажет слабость . Будет ясно, что в еще есть влияние России. Я хочу видеть МОК сильным», – написал Джексон.