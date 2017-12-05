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    Британский бобслеист Джексон: «Русского флага в Пхенчхане-2018 быть не должно»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 бобслей сборная Великобритании

    Британский бобслеист Джон Джексон, который может получить бронзу Сочи-2014 после дисквалификации российских спортсменов, считает, что сборная России не должна участвовать в Пхенчхане-2018 под своим флагом.

    «Если спортсмены смогут доказать, что не участвовали в допинговой схеме, то они могут выступить на Олимпиаде, но только под нейтральным флагом.

    Российского флага вообще не должно быть в Пхенчхане-2018.

    России не должно быть в Южной Корее потому, что он она не признала свою вину, а пытается обвинить кого-то еще и говорит о заговоре со стороны Запада.

    Если России разрешат выступить на Играх, то это покажет слабость МОК. Будет ясно, что в МОК еще есть влияние России. Я хочу видеть МОК сильным», – написал Джексон.

    Опрос

    Поедет ли Россия на Олимпиаду-2018?

    17408 голосов 14
    • Да, с флагом и гимном
      29%
    • Да, но под нейтральным флагом
      42%
    • Нет, нас не пустят
      29%

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