Сегодня МОК решит вопрос об участии России в Пхенчхане-2018
Сегодня в швейцарской Лозанне состоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет решен вопрос по допуску сборной России к Пхенчхану-2018.
На заседании с докладами выступят главы рабочих групп МОК Денис Освальд и Самуэль Шмид, которые расследовали факты вины российских спортсменов в допинге в Сочи-2014 и причастность государства к допинговой программе.
От России с речью выступят глава ОКР Александр Жуков, глава НОАК Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Начало заседания – 15.30 по московскому времени. В 21.30 президент МОК Томас Бах объявит окончательное решение.
Опрос
Поедет ли Россия на Олимпиаду-2018?
- Да, с флагом и гимном29%
- Да, но под нейтральным флагом42%
- Нет, нас не пустят29%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.