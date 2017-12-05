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    Сегодня МОК решит вопрос об участии России в Пхенчхане-2018

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Александр Жуков Виталий Смирнов сборная России ОКР сборная России жен Томас Бах Пхенчхан-2018 Евгения Медведева Денис Освальд НОАК Самуэль Шмид

    Сегодня в швейцарской Лозанне состоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет решен вопрос по допуску сборной России к Пхенчхану-2018.

    На заседании с докладами выступят главы рабочих групп МОК Денис Освальд и Самуэль Шмид, которые расследовали факты вины российских спортсменов в допинге в Сочи-2014 и причастность государства к допинговой программе.

    От России с речью выступят глава ОКР Александр Жуков, глава НОАК Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

    Начало заседания – 15.30 по московскому времени. В 21.30 президент МОК Томас Бах объявит окончательное решение.

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