Дмитрий Песков — о письме спортсменов президенту России: «Не нужно общаться с Путиным через инстаграм»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал российских спортсменов не обращаться к Владимиру Путину через инстаграм.

Ранее бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина написали президенту России открытое письмо, в котором попросили разобраться с ситуацией с их отстранением от международных стартов.

«Мне сказали, что письмо в какую-то электронную приемную, через инстаграм и так далее. Но, понимаете, инстаграм никогда не был и, я надеюсь, не будет каналом общения с президентом России, а других каких-то обращений я, например, пока не видел, поэтому я ничего пока сказать не могу. Все-таки через инстаграм с президентом общаться не нужно», — сказал Песков.