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    Дмитрий Песков — о письме спортсменов президенту России: «Не нужно общаться с Путиным через инстаграм»

    Теги Владимир Путин скелетон Александр Третьяков сборная России (бобслей) бобслей сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) Александр Касьянов Ильвир Хузин Дмитрий Песков Алексей Пушкарев Елена Никитина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал российских спортсменов не обращаться к Владимиру Путину через инстаграм.

    Ранее бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина написали президенту России открытое письмо, в котором попросили разобраться с ситуацией с их отстранением от международных стартов.

    «Мне сказали, что письмо в какую-то электронную приемную, через инстаграм и так далее. Но, понимаете, инстаграм никогда не был и, я надеюсь, не будет каналом общения с президентом России, а других каких-то обращений я, например, пока не видел, поэтому я ничего пока сказать не могу. Все-таки через инстаграм с президентом общаться не нужно», — сказал Песков.

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