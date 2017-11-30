Российские бобслеисты и скелетонисты написали письмо Путину с просьбой разобраться с отстранением от соревнований

Российские бобслеисты и скелетонисты написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором попросили президента разобраться с ситуацией с их отстранением от международных стартов.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, много лет защищаем честь нашей Родины на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх. Были счастливы и горды, когда звучал гимн России и поднимался ввысь наш государственный флаг! Нас несправедливо лишили этого…

Просим Вас помочь разобраться с отстранением нас от участия в международных соревнованиях. На следующей неделе с 5.12.2017 мы должны принять участие в очередном этапе Кубка мира», – написали спортсмены.

Под письмом подписались бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина.

Все атлеты ранее были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил Сочи-2014. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила россиян от участия в соревнованиях под эгидой организации.