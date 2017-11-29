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    Президент Международной федерации санного спорта: «Отстранение от Игр всей сборной России не будет справедливым решением»

    Теги допинг сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 FIL Йозеф Фендт Кейт Кейтнесс Всемирная федерация керлинга

    Глава Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс и президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт выступили против отстранения России от Игр-2018 в Пхенчхане.

    «Я против наказания чистых спортсменов, какой бы национальности они не были. Никто не должен подвергаться наказанию, если не делал ничего незаконного. Наказание должны понести те, кто нарушил антидопинговые правила», — сказал Кейтнесс.

    «Наша федерация провела дополнительные антидопинговые проверки российских спортсменов, случаев применения допинга выявлено не было. Поэтому я считаю, что отстранение всей сборной России не будет справедливым решением. Россияне, выступающие в нашем виде спорта, чистые, но сейчас они находятся на грани отстранения из-за того, что кто-то манипулировал их пробами. Как бывшему спортсмеу мне не кажется это справедливым», — заявил Фендт.

    Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии россиян в Играх-2018 5 декабря. 

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