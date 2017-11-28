Мартен Фуркад: «Я против коллективной ответственности для всех россиян, наказывать надо только нарушителей»

Французский биатлонист Мартен Фуркад выступил против того, чтобы российские спортсмены несли коллективную ответственность за допинговые нарушения в Сочи-2014.

«Спортсмены, которые нарушали правила в Сочи, не должны ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан. Я читал доклад Макларена, но мы не знаем, что ложь, а что правда. Не знаем, к каким документам обращалось Всемирное антидопинговое агентство.

По мне, наказаны должны быть те спортсмены, которые нарушали правила, а это всего лишь несколько человек. Не могут быть наказаны все российские атлеты.

Дискуссия сосредоточена на России, и это неправильно. У России нет монополии на допинг. Я выступаю против коллективной ответственности для всей страны, но в пользу санкций против отдельных спортсменов, нарушивших антидопинговые правила», – сказал Фуркад.

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии России на Играх в Пхенчхане 5 декабря.

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