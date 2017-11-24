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    Главный тренер сборной Латвии по скелетону: «Российская система допинга убивает олимпийский дух и спорт»

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 допинг Владимир Путин скелетон сборная России сборная России жен Павел Колобков Александр Третьяков Ричард Макларен сборная Латвии Денис Освальд Григорий Родченков Дайнис Дукурс

    Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс поделился мнением насчет возможной допинговой системы в России, которая привела к лишению спортсменов медалей Сочи-2014.

    Кем вы считаете Третьякова и других дисквалифицированных россиян?

    – Они и обманщики, и жертвы. Спортсмены не могли не знать, что происходит. Мое мнение: в России была создана государственная система допинга, и они были встроены в эту систему.

    Вы не верите тому, что говорят первые лица государства, чиновники и сами спортсмены?

    – А давайте вспомним 2014-й. Президент России тогда заявлял, что никаких «вежливых людей» в Крыму не было и быть не могло. Но прошло какое-то время, и он же сам обо всем рассказал. Почему я сейчас должен верить? Мне очень сложно это сделать.

    - Разве достаточно было собрано доказательств против российских спортсменов?

    – Думаю, да. Наступил момент, когда надо принимать резкие решения, чтобы больше никому и никогда не пришло в голову организовывать подобную систему.

    Понимаете, допинг в спорте был, есть и будет. Таковы современные реалии. Всегда будут кого-то ловить. Но система, созданная в России, убивает олимпийский дух, убивает спорт полностью. Повториться такого не должно. Это мое субъективное мнение.

    Как вы думаете, можно было не доводить ситуацию до того, что творится сейчас?

    – Для любого человека самое сложное – признать ошибку и извиниться. Думаю, если бы российская сторона вовремя признала ошибки, сейчас ничего бы не было.

    Но ведь Россия уперлась в то, что это голословные обвинения. Макларен – старичок-дурачок, Освальд – неполноценный мужик, Родченков – психопат.

    Нельзя говорить, что все вокруг в мире дураки, а только мы – умные. Нужно было договариваться, а сейчас время упущено.

    Ваш бывший министр спорта Мутко, поразивший весь мир своим английским и «ноу криминалити», не искал никаких вариантов. Он должен был действовать умнее. Теперешний министр, господин Колобков, также, похоже, не знает слова «компромисс».

    Злорадствовать я не собираюсь, радоваться – тоже. Я предпочитаю, чтобы медали выигрывались на соревнованиях, а не в судах, – сказал Дукурс.

    У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете

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