Главный тренер сборной Латвии по скелетону: «Российская система допинга убивает олимпийский дух и спорт»
Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс поделился мнением насчет возможной допинговой системы в России, которая привела к лишению спортсменов медалей Сочи-2014.
– Кем вы считаете Третьякова и других дисквалифицированных россиян?
– Они и обманщики, и жертвы. Спортсмены не могли не знать, что происходит. Мое мнение: в России была создана государственная система допинга, и они были встроены в эту систему.
– Вы не верите тому, что говорят первые лица государства, чиновники и сами спортсмены?
– А давайте вспомним 2014-й. Президент России тогда заявлял, что никаких «вежливых людей» в Крыму не было и быть не могло. Но прошло какое-то время, и он же сам обо всем рассказал. Почему я сейчас должен верить? Мне очень сложно это сделать.
- Разве достаточно было собрано доказательств против российских спортсменов?
– Думаю, да. Наступил момент, когда надо принимать резкие решения, чтобы больше никому и никогда не пришло в голову организовывать подобную систему.
Понимаете, допинг в спорте был, есть и будет. Таковы современные реалии. Всегда будут кого-то ловить. Но система, созданная в России, убивает олимпийский дух, убивает спорт полностью. Повториться такого не должно. Это мое субъективное мнение.
– Как вы думаете, можно было не доводить ситуацию до того, что творится сейчас?
– Для любого человека самое сложное – признать ошибку и извиниться. Думаю, если бы российская сторона вовремя признала ошибки, сейчас ничего бы не было.
Но ведь Россия уперлась в то, что это голословные обвинения. Макларен – старичок-дурачок, Освальд – неполноценный мужик, Родченков – психопат.
Нельзя говорить, что все вокруг в мире дураки, а только мы – умные. Нужно было договариваться, а сейчас время упущено.
Ваш бывший министр спорта Мутко, поразивший весь мир своим английским и «ноу криминалити», не искал никаких вариантов. Он должен был действовать умнее. Теперешний министр, господин Колобков, также, похоже, не знает слова «компромисс».
Злорадствовать я не собираюсь, радоваться – тоже. Я предпочитаю, чтобы медали выигрывались на соревнованиях, а не в судах, – сказал Дукурс.
У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете
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