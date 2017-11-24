Главный тренер сборной Латвии по скелетону: «Российская система допинга убивает олимпийский дух и спорт»

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс поделился мнением насчет возможной допинговой системы в России, которая привела к лишению спортсменов медалей .

– Кем вы считаете Третьякова и других дисквалифицированных россиян?

– Они и обманщики, и жертвы. Спортсмены не могли не знать, что происходит. Мое мнение: в России была создана государственная система допинга, и они были встроены в эту систему.

– Вы не верите тому, что говорят первые лица государства, чиновники и сами спортсмены?

– А давайте вспомним 2014-й. Президент России тогда заявлял, что никаких «вежливых людей» в Крыму не было и быть не могло. Но прошло какое-то время, и он же сам обо всем рассказал. Почему я сейчас должен верить? Мне очень сложно это сделать.

- Разве достаточно было собрано доказательств против российских спортсменов?

– Думаю, да. Наступил момент, когда надо принимать резкие решения, чтобы больше никому и никогда не пришло в голову организовывать подобную систему.

Понимаете, допинг в спорте был, есть и будет. Таковы современные реалии. Всегда будут кого-то ловить. Но система, созданная в России, убивает олимпийский дух, убивает спорт полностью. Повториться такого не должно. Это мое субъективное мнение.

– Как вы думаете, можно было не доводить ситуацию до того, что творится сейчас?

– Для любого человека самое сложное – признать ошибку и извиниться. Думаю, если бы российская сторона вовремя признала ошибки, сейчас ничего бы не было.

Но ведь Россия уперлась в то, что это голословные обвинения. Макларен – старичок-дурачок, Освальд – неполноценный мужик, Родченков – психопат.

Нельзя говорить, что все вокруг в мире дураки, а только мы – умные. Нужно было договариваться, а сейчас время упущено.

Ваш бывший министр спорта Мутко, поразивший весь мир своим английским и «ноу криминалити», не искал никаких вариантов. Он должен был действовать умнее. Теперешний министр, господин Колобков, также, похоже, не знает слова «компромисс».

Злорадствовать я не собираюсь, радоваться – тоже. Я предпочитаю, чтобы медали выигрывались на соревнованиях, а не в судах, – сказал Дукурс.

У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете