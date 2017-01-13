Бобслей. Чемпионат Европы. Сергеева и Кочержова завоевали серебро в двойках
Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли второе место на чемпионате Европы по бобслею, который стартовал сегодня в немецком Винтерберге. Победу одержали хозяйки трассы Мариама Джаманка и Анника Драцек.
Бобслей
Чемпионат Европы
Винтерберг Германия
Женщины
Двойки
1. Мариама Джаманка – Анника Драцек (Германия) – 1.54,50
2. Надежда Сергеева – Анастасия Кочержова (Россия) – 0,52
3. Кристина Хенгстер – Дженнифер Онасаня (Австрия) – 1,10
4. Александра Родионова – Юлия Шокшуева (Россия) – 1,20
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