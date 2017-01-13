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    Бобслей. Чемпионат Европы. Сергеева и Кочержова завоевали серебро в двойках

    Теги чемпионат Европы сборная России жен (бобслей) результаты бобслей сборная Германии жен Александра Родионова Анастасия Кочержова Надежда Сергеева Анника Драцек сборная Австрии жен Юлия Шокшуева Мариама Джаманка

    Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли второе место на чемпионате Европы по бобслею, который стартовал сегодня в немецком Винтерберге. Победу одержали хозяйки трассы Мариама Джаманка и Анника Драцек.

    Бобслей

    Чемпионат Европы

    Винтерберг Германия

    Женщины

    Двойки

    1. Мариама Джаманка – Анника Драцек (Германия) – 1.54,50
    2. Надежда Сергеева – Анастасия Кочержова (Россия) – 0,52
    3. Кристина Хенгстер – Дженнифер Онасаня (Австрия) – 1,10
    4. Александра Родионова – Юлия Шокшуева (Россия) – 1,20

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