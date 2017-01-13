Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли второе место на чемпионате Европы по бобслею, который стартовал сегодня в немецком Винтерберге. Победу одержали хозяйки трассы Мариама Джаманка и Анника Драцек.

Бобслей

Чемпионат Европы

Винтерберг Германия

Женщины

Двойки

1. Мариама Джаманка – Анника Драцек (Германия) – 1.54,50

2. Надежда Сергеева – Анастасия Кочержова (Россия) – 0,52

3. Кристина Хенгстер – Дженнифер Онасаня (Австрия) – 1,10

4. Александра Родионова – Юлия Шокшуева (Россия) – 1,20