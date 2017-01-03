Федерация бобслея России подтвердила отстранение Третьякова, Никитиной, Орловой и Потылицыной

Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова временно отстранены от соревнований по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова отстранены от участия в соревнованиях до 19 января в соответствии с антидопинговыми правилами», – сообщила пресс-атташе Федерации бобслея России Макарова.

Напомним, что об отстранении четырех российских спорстменов на основании доклада Макларена стало известно 30 декабря.