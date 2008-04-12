Объем финансирования РУСАДА в 2018 году составил более 545 млн рублей. Затраты на защиту свидетелей – 204 тысячи

Объем финансирования Российского антидопингового агентства ( ) в 2018 году составил 545 551 800 рублей.

Средства должны быть направлены на реализацию мер по борьбе с допингом в спорте, в том числе на проведение мероприятий допинг-контроля с привлечением иностранных организаций и экспертов, рекомендованных Всемирным антидопинговым агентством ( ).

«На оплату труда сотрудникам выделено 81 497 283,84 руб. На хозяйственное обеспечение выделено 1 803 293,31 руб. На кадровое обеспечение планируется потратить 12 420 000,00 руб, на юридическое обеспечение – 3 055 499,98 руб.

На командировочные расходы для проведения расследований выделено 4 861 420,00 руб. На привлечение иностранных экспертов выделено 5118 240,00 руб», – говорится в документах РУСАДА, регламентирующих затраты и планы организации в 2018 году.

Также выделены средства на мероприятия по защите свидетелей (204 000 рублей).