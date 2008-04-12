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    Объем финансирования РУСАДА в 2018 году составил более 545 млн рублей. Затраты на защиту свидетелей – 204 тысячи

    Теги бизнес WADA РУСАДА

    Объем финансирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2018 году составил 545 551 800 рублей. 

    Средства должны быть направлены на реализацию мер по борьбе с допингом в спорте, в том числе на проведение мероприятий допинг-контроля с привлечением иностранных организаций и экспертов, рекомендованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

    «На оплату труда сотрудникам РУСАДА выделено 81 497 283,84 руб. На хозяйственное обеспечение выделено 1 803 293,31 руб. На кадровое обеспечение планируется потратить 12 420 000,00 руб, на юридическое обеспечение – 3 055 499,98 руб.

    На командировочные расходы для проведения расследований выделено 4 861 420,00 руб. На привлечение иностранных экспертов выделено 5118 240,00 руб», – говорится в документах РУСАДА, регламентирующих затраты и планы организации в 2018 году.

    Также выделены средства на мероприятия по защите свидетелей (204 000 рублей). 

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