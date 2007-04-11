Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Григорий Родченков: «Паспорта крови, присланные в IBU, показали, что почти 50% российских биатлонистов употребляли допинг»

    Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен допинг IBU Андерс Бессеберг WADA РУСАДА Евгений Устюгов Николь Реш Григорий Родченков

    Французское издание Le Mondo опубликовало некоторые подробности конфиденциального отчета 2017 года Всемирного антидопингового агентства (WADA) о коррупции в биатлоне. 

    В докладе сообщается о том, что Россия в течение нескольких лет давала взятки представителям IBU, в частности – главе организации Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Реш.

    На основании слов осведомителя WADA Григория Родченкова и анонимного источника в отчете описывается случай, который, якобы, произошел в 2013 году: Бессеберг получил от России сумму в размере от 200 000 до 400 000 евро, за что должен был обеспечить поддержку российским биатлонистам на Играх-2014 в Сочи. 

    Поддержка, по словам Родченкова, осуществлялась следующим образом: паспорта крови российских биатлонистов с подозрительными показателями передавались в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), IBU же делал все возможное, чтобы против россиян не велись  никакие антидопинговые разбирательства. 

    «Профили, присланные в IBU, показали, что почти 50% российских биатлонистов употребляли допинг», – приводятся в отчете WADA слова Родченкова. Одним из спортсменов, имя которого фигурирует в докладе, является Евгений Устюгов, завершивший карьеру в 2014 году. 

    WADA в своем докладе также задается вопросом о «превосходном доме и трех роскошных автомобилях» Бессеберга, о роли его российского вице-президента Александра Тихонова и о многочисленных поездках норвежца в Россию в течение последних лет. 

    Также в докладе имеется информация о том, что членам конгресса IBU было предложено от 25 000 до 100 000 евро за то, чтобы они проголосовали за Тюмень на выборах столицы чемпионата мира 2021 года, и в итоге 25 членов организации из 49 отдали свои голоса за российский город.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться