Григорий Родченков: «Паспорта крови, присланные в IBU, показали, что почти 50% российских биатлонистов употребляли допинг»

Французское издание Le Mondo опубликовало некоторые подробности конфиденциального отчета 2017 года Всемирного антидопингового агентства (WADA) о коррупции в биатлоне.

В докладе сообщается о том, что Россия в течение нескольких лет давала взятки представителям , в частности – главе организации Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю .

На основании слов осведомителя WADA Григория Родченкова и анонимного источника в отчете описывается случай, который, якобы, произошел в 2013 году: Бессеберг получил от России сумму в размере от 200 000 до 400 000 евро, за что должен был обеспечить поддержку российским биатлонистам на Играх-2014 в Сочи.

Поддержка, по словам Родченкова, осуществлялась следующим образом: паспорта крови российских биатлонистов с подозрительными показателями передавались в Российское антидопинговое агентство ( ), IBU же делал все возможное, чтобы против россиян не велись никакие антидопинговые разбирательства.

«Профили, присланные в IBU, показали, что почти 50% российских биатлонистов употребляли допинг», – приводятся в отчете WADA слова Родченкова. Одним из спортсменов, имя которого фигурирует в докладе, является , завершивший карьеру в 2014 году.

WADA в своем докладе также задается вопросом о «превосходном доме и трех роскошных автомобилях» Бессеберга, о роли его российского вице-президента и о многочисленных поездках норвежца в Россию в течение последних лет.

Также в докладе имеется информация о том, что членам конгресса IBU было предложено от 25 000 до 100 000 евро за то, чтобы они проголосовали за Тюмень на выборах столицы чемпионата мира 2021 года, и в итоге 25 членов организации из 49 отдали свои голоса за российский город.