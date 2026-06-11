Американский бегун Тарп установил мировой рекорд на 110 м с барьерами на студенческих соревнованиях

Американский бегун установил мировой рекорд на студенческих соревнованиях.

Американский бегун Джа’Кобе Тарп установил мировой рекорд на 110 м с барьерами на студенческих соревнованиях.

Тарп пробежал за 12,75 секунды на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Арису Мерритту – он пробежал за 12,80 в сентябре 2012 года.



Тарпу 20 лет, он является победителем молодежного чемпионата мира 2024 года.