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  4. Американский бегун Тарп установил мировой рекорд на 110 м с барьерами на студенческих соревнованиях

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Американский бегун Тарп установил мировой рекорд на 110 м с барьерами на студенческих соревнованиях
Американский бегун установил мировой рекорд на студенческих соревнованиях.

Американский бегун Джа’Кобе Тарп установил мировой рекорд на 110 м с барьерами на студенческих соревнованиях.

Тарп пробежал за 12,75 секунды на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Арису Мерритту – он пробежал за 12,80 в сентябре 2012 года. 
 
Тарпу 20 лет, он является победителем молодежного чемпионата мира 2024 года.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
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logoАрис Мерритт
рекорды
Джа’Кобе Тарп
Бег

Комментарии

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А они там в метрах бегут?
Ответгилберт
А они там в метрах бегут?
Сейчас выяснят, что это было 110 ярдов)))
Ответгилберт
А они там в метрах бегут?
Да.
Молодой, да ранний.
И это в предварительном забеге. Финал завтра.
ОтветВалерий З.
И это в предварительном забеге. Финал завтра.
Когда он пробежал 7.32 на 60сб, многие ждали и на 110сб крутого результата. И он очень хорошо последние метры бежит обычно. А не как Холловей, который может с трудом добежать.
Юниор Гоут Гоут на чемпионате Австралии пробежал 200 метров за 19.67, а вчера в Осло за 20.60
ОтветВалерий З.
Юниор Гоут Гоут на чемпионате Австралии пробежал 200 метров за 19.67, а вчера в Осло за 20.60
Так и Тебого пробежал на пол секунды хуже своего результата в Париже.
К чему ваш посыл?
Ответзаблокированному пользователю
Так и Тебого пробежал на пол секунды хуже своего результата в Париже. К чему ваш посыл?
Тебого показал свой лучший результат сезона.
С таким баскетбольным именем в какие-то барьеры пошёл.. ;-)
Парень выиграл U20 два года назад, с очень хорошим результатом. Так что он талантлив и местным Ыкспертам стоит подумать перед тем как писать очередную чушь.
Но система проверок NCAA сомнительна, ждем его на мировых стартах.
В NCAA же попроще требования по допингу, поправьте меня, если я ошибаюсь. Как и во всех в принципе лигах США. Без фармы не нафармить))
Адаеджи Ходж пробежала в забеге 100 метров за 10.63 и стала лидером сезона. А через час пробежала 200 метров за 21.96.
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