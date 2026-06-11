Американский бегун Тарп установил мировой рекорд на 110 м с барьерами на студенческих соревнованиях
Американский бегун установил мировой рекорд на студенческих соревнованиях.
Американский бегун Джа’Кобе Тарп установил мировой рекорд на 110 м с барьерами на студенческих соревнованиях.
Тарп пробежал за 12,75 секунды на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Предыдущий рекорд принадлежал американцу Арису Мерритту – он пробежал за 12,80 в сентябре 2012 года.
Тарпу 20 лет, он является победителем молодежного чемпионата мира 2024 года.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
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