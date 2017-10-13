Дмитрий Свищев: «Призывы США наказать Россию за допинг связаны с непопаданием их сборной на ЧМ-2018»

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал недовольство НОК США тем, что российские спортсмены до сих пор не наказаны за «допинг» на основании доклада .

«Хотел бы напомнить, что отчет Макларена вызывает довольно много вопросов о качестве предоставленных свидетельств. Уже не один раз суды признавали их несостоятельными и недостаточными. Поэтому требовать наказать Россию на базе сомнительного отчета, мягко говоря, несерьезно.

Я уверен, что все эти очередные всплески эмоций с их стороны связаны в первую очередь с непопаданием сборной США на предстоящий чемпионат мира по футболу. Они же, как я думаю, планировали «игнорировать» наш чемпионат. А тут упустили такой шанс.

Хочу посоветовать нашим западным коллегам меньше времени, денег и сил тратить на организацию антироссийской пропаганды, а внутри своей страны разобраться с ситуацией, почему их национальная сборная не смогла пройти отбор на чемпионат», – рассказал Свищев.

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