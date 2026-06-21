Дегтярев о прыжке Кнороз на 4,91 м: «Это аргумент для World Athletics ускорить возвращение всех наших атлетов. Без них зрелищность снижается»

Дегтярев о результате Кнороз: легкая атлетика в РФ остается на высоком уровне.

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о рекорде сезона в женских прыжках с шестом, установленном россиянкой Полиной Кнороз.

«Прыгунья с шестом Полина Кнороз преодолела планку 4,91 м, выступая на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Это лучший результат сезона в мире, следующая – американка Хана Молл, взявшая высоту 4,88 м.

Это достижение подтверждает, что российская легкая атлетика остается на высочайшем уровне, и наши спортсмены готовы бороться за первые места на любых международных стартах.

Кроме того, это аргумент для World Athletics ускорить возвращение всех наших атлетов, без которых, очевидно, уровень соперничества и зрелищность соревнований снижается. Когда сильнейшие остаются вне борьбы, выигрывает только посредственность», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

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