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  4. Дегтярев о прыжке Кнороз на 4,91 м: «Это аргумент для World Athletics ускорить возвращение всех наших атлетов. Без них зрелищность снижается»

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Дегтярев о прыжке Кнороз на 4,91 м: «Это аргумент для World Athletics ускорить возвращение всех наших атлетов. Без них зрелищность снижается»
Дегтярев о результате Кнороз: легкая атлетика в РФ остается на высоком уровне.

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о рекорде сезона в женских прыжках с шестом, установленном россиянкой Полиной Кнороз.

«Прыгунья с шестом Полина Кнороз преодолела планку 4,91 м, выступая на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Это лучший результат сезона в мире, следующая – американка Хана Молл, взявшая высоту 4,88 м.

Это достижение подтверждает, что российская легкая атлетика остается на высочайшем уровне, и наши спортсмены готовы бороться за первые места на любых международных стартах.

Кроме того, это аргумент для World Athletics ускорить возвращение всех наших атлетов, без которых, очевидно, уровень соперничества и зрелищность соревнований снижается. Когда сильнейшие остаются вне борьбы, выигрывает только посредственность», – написал Дегтярев в телеграм-канале. 

«Люблю привлекать к себе внимание». Наша прыгунья с шестом – с лучшим результатом в мире

«Пока он президент, россиян нигде не будет». Самая упертая федерация – в легкой атлетике

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
logoПолина Кнороз
logoсборная России жен
прыжки с шестом
World Athletics (IAAF)

Комментарии

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На тренировках они и не так прыгают ещё
Это не че или мир или брильянтовая лига
Так что эти рекорды водокачки
Теперь то 100% вернут. До этого вся загвоздка была в этом шесте).
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