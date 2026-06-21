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  4. Полина Кнороз: «Равняюсь на Сидорову и Исинбаеву, хочу их догнать. Надеюсь, когда-нибудь приближусь к их результатам»

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Полина Кнороз: «Равняюсь на Сидорову и Исинбаеву, хочу их догнать. Надеюсь, когда-нибудь приближусь к их результатам»
Кнороз: равняюсь на Сидорову и Исинбаеву, хочу приблизиться к их результатам.

Прыгунья с шестом Полина Кнороз заявила, что хочет достичь результатов Елены Исинбаевой и Анжелики Сидоровой.

В субботу на Кубке России в Чебоксарах Кнороз победила с прыжком на 4,91 м. Она повторила рекорд стадиона, установленный Сидоровой в 2022 году.

«Чуть не хватило, чтобы улучшить рекорд, но все равно прикольно, здорово. Анжелика Сидорова и Лена Исинбаева – это те девушки, на которых я равняюсь и которых хочу догнать. Они большие умницы обе, и я надеюсь, что когда-нибудь приближусь к их результатам», – сказала Кнороз.

Мировой рекорд в женских прыжках с шестом принадлежит двукратной олимпийской чемпионке Исинбаевой, которая в августе 2009 года на турнире в Цюрихе прыгнула 5,06 м. В активе серебряного призера Токио-2020 Сидоровой есть прыжок на 5,01 м. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАнжелика Сидорова
прыжки с шестом
logoсборная России жен
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