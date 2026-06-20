Полина Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом – 4,91 м

Полина Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом.

Российская легкоатлетка Полина Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом.

Сегодня Кнороз победила на Кубке России в Чебоксарах, преодолев планку на 4,91 м. В январе лучший результат сезона установила американка Хана Молл (4,88 м).

Кнороз 26 лет, она действующая чемпионка страны в прыжках с шестом. Ранее на Кубке в Чебоксарах лучший результат сезона в мире также показала Рейхан Каграманова – в ходьбе на 10 000 м (42 минуты 38,03 секунды). Соревнования завершатся 21 июня.

Российские легкоатлеты отстранены от международных стартов с 2022 года.