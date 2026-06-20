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  4. Полина Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом – 4,91 м

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Полина Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом – 4,91 м
Полина Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом.

Российская легкоатлетка Полина Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом.

Сегодня Кнороз победила на Кубке России в Чебоксарах, преодолев планку на 4,91 м. В январе лучший результат сезона установила американка Хана Молл (4,88 м).

Кнороз 26 лет, она действующая чемпионка страны в прыжках с шестом. Ранее на Кубке в Чебоксарах лучший результат сезона в мире также показала Рейхан Каграманова – в ходьбе на 10 000 м (42 минуты 38,03 секунды). Соревнования завершатся 21 июня.

Российские легкоатлеты отстранены от международных стартов с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoПолина Кнороз
прыжки с шестом
logoсборная США жен
Кубок России
logoсборная России жен

Комментарии

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Молодец, наша красавица!
Мотивацию не теряет. Уже за это уважение
Спортсменка, комсомолка и просто красивая девушка :)
Высший пилотаж! Браво Полина!!!
Молодец Полина ! По личнику прыгнула и лучший результат сезона в мире установила. Так держать. Удачи и успеха в сезоне !
не сбавлять, красотка
Не видел попы красивее чем у нашей Полины
Последнее предложение самое главное, в нём весь смысл.
Хороша чертовка.
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