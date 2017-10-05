Глава оргкомитета Рио-2016 задержан по подозрению в коррупции

Бразильская полиция арестовала главу оргкомитета Рио-2016 Карлоса Артура Нузмана, который подозревается в участии в коррупционной схеме.

По информации властей, Нузман мог иметь отношение к покупке голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК) во время выборов столицы Олимпийский игр 2016 года. В начале сентября в доме Нузмана был проведен обыск.

Также был задержан экс-директор Национального олимпийского комитета Бразилии Леонардо Гринер, который тоже работал в оргкомитете Рио-2016.