Михаил Дегтярев: «Те, кто хорошо выступят на Спартакиаде, попадут на обеспечение в своих федерациях и начнут готовиться к Олимпиаде-2028»

Дегтярев: федерации начали получать целевые деньги на Олимпиаду-2028.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев объявил о начале финансирования российских федераций под Олимпиаду-2028.

«У меня в голове задача номер один — это Спартакиада сильнейших спортсменов (пройдет в августе‑сентябре 2026 года). Фактически речь идет о формировании сборной к Играм‑2028. Те, кто хорошо выступят, попадут на обеспечение в своих федерациях и начнут готовиться к Олимпиаде. Мы посмотрим, кому и сколько средств не хватает, и также будем доводить финансирование через Российский спортивный фонд (РСФ)», — сказал Дегтярев.

«Целевые деньги на Олимпийские игры 2028 года [распределили], сейчас пошли платежи в федерации. Дальше будет индивидуальная траектория атлетов: аренда, сборы, экипировка — что угодно. Вот вы, [федерация], видите, что у вас несколько атлетов к Играм должны подойти на пике — заявляетесь, получайте, тратьте их и отчитывайтесь.

Также до конца года мы объявим конкурс для зимних федераций», — цитирует Дегтярева «Матч ТВ».

«Раньше [до создания РСФ] ни рубля букмекерских денег не доходило до олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского комитетов. Сейчас все получили.

Очень хорошо начала работать команда паралимпийского комитета, я был у них на большом событии. Привезли практически 40 президентов комитетов из разных стран, которые нас поддержали при возвращении флага и гимна. У ПКР не было возможности их собрать, обсудить, а сейчас все это есть.

Есть еще одна часть денег, которую мы увидели благодаря комплексной госпрограмме «Спорт России». По поручению президента запустили программу в этом году. Это учет частных и государственных компаний, а также региональные деньги. Мы сложили последние данные — 610 миллиардов в год вращается в экосистеме спорта. Теперь мы их видим, но пока не администрируем, — отметил Дегтярев.