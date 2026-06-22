  1. Спортс
  2. Легкая атлетика
  3. Новости

  4. Михаил Дегтярев: «Те, кто хорошо выступят на Спартакиаде, попадут на обеспечение в своих федерациях и начнут готовиться к Олимпиаде-2028»

0
Михаил Дегтярев: «Те, кто хорошо выступят на Спартакиаде, попадут на обеспечение в своих федерациях и начнут готовиться к Олимпиаде-2028»
Дегтярев: федерации начали получать целевые деньги на Олимпиаду-2028.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев объявил о начале финансирования российских федераций под Олимпиаду-2028.

«У меня в голове задача номер один — это Спартакиада сильнейших спортсменов (пройдет в августе‑сентябре 2026 года). Фактически речь идет о формировании сборной к Играм‑2028. Те, кто хорошо выступят, попадут на обеспечение в своих федерациях и начнут готовиться к Олимпиаде. Мы посмотрим, кому и сколько средств не хватает, и также будем доводить финансирование через Российский спортивный фонд (РСФ)», — сказал Дегтярев.

«Целевые деньги на Олимпийские игры 2028 года [распределили], сейчас пошли платежи в федерации. Дальше будет индивидуальная траектория атлетов: аренда, сборы, экипировка — что угодно. Вот вы, [федерация], видите, что у вас несколько атлетов к Играм должны подойти на пике — заявляетесь, получайте, тратьте их и отчитывайтесь.

Также до конца года мы объявим конкурс для зимних федераций», — цитирует Дегтярева «Матч ТВ».

«Раньше [до создания РСФ] ни рубля букмекерских денег не доходило до олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского комитетов. Сейчас все получили.

Очень хорошо начала работать команда паралимпийского комитета, я был у них на большом событии. Привезли практически 40 президентов комитетов из разных стран, которые нас поддержали при возвращении флага и гимна. У ПКР не было возможности их собрать, обсудить, а сейчас все это есть.

Есть еще одна часть денег, которую мы увидели благодаря комплексной госпрограмме «Спорт России». По поручению президента запустили программу в этом году. Это учет частных и государственных компаний, а также региональные деньги. Мы сложили последние данные — 610 миллиардов в год вращается в экосистеме спорта. Теперь мы их видим, но пока не администрируем, — отметил Дегтярев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
ОКР
logoМихаил Дегтярев
logoСпартакиада
logoМатч ТВ
logoЛос-Анджелес-2028
logoденьги
Российский спортивный фонд
Министерство спорта России

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нужно идти в CAS и громить всех, если не будет допуска». Ультиматум от Дегтярева на ПМЭФ
5 июня, 02:50
Михаил Дегтярев: «На подготовку к Олимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе между федерациями будет распределено 2,6 млрд рублей»
4 июня, 10:17
Михаил Дегтярев: «Спартакиада пройдет в августе и сентябре в 7 регионах России. Это будет первая пристрелка к Играм‑2028 и начало отбора в олимпийскую сборную»
4 июня, 10:06
Рекомендуем
Главные новости
Дегтярев о возвращении российских спортсменов: «В диалоге, в коммуникации, где‑то с давлением через суды удается реализовать эту стратегию»
34 минуты назад
Михаил Дегтярев возглавил правительственную комиссию по борьбе с допингом
сегодня, 19:13
МОК лишил экс-россиянку Гулиеву серебра Олимпиады-2012 в беге на 800 м
сегодня, 17:28
Тангара о жизни в США: «Люди постоянно друг другу улыбаются – это даже раздражало, казалось неискренним, но потом я оценила. По возвращении в Россию мне испортили настроение через 10 минут»
сегодня, 11:35
Тангара об участии в студенческой лиге США: «В России мне не хватает конкуренции, а международных стартов нет. Хотела соревноваться с сильными девчонками, чтобы мне надрали задницу»
сегодня, 11:22
Данил Лысенко: «Хочу закрепить за собой лидерство в мировом сезоне, а может, даже и увеличить свой отрыв от остальных»
сегодня, 07:26
Кожевников о том, будут ли судьи строже относится к россиянам за границей: «Уверен, что так будет на 100 процентов»
сегодня, 06:44
Кубок России. Лысенко, Конева, Ивонина, Осипова, Худяков, Якушев, Герасимов одержали победы, другие результаты
вчера, 13:46
Дегтярев о прыжке Кнороз на 4,91 м: «Это аргумент для World Athletics ускорить возвращение всех наших атлетов. Без них зрелищность снижается»
вчера, 13:17
Лысенко о результате 2,27 м на Кубке России: «Я был без настроения, и ветер мешал исполнению прыжков. Плюс болела спина»
вчера, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Арман Дюплантис и модель Дезире Ингландер выложили фото со свадьбы
20 июня, 14:25Фото
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
6 мая, 15:35
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Рекомендуем