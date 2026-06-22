Михаил Дегтярев возглавил правительственную комиссию по борьбе с допингом

Дегтярев возглавил комиссию Правительства по борьбе с допингом.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев возглавил правительственную комиссию по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Заместителем председателя назначен статс-секретарь – замминистра спорта России Александр Никитин.

В состав комиссии вошли генеральный секретарь ОКР Виктор Березов (по согласованию), начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Иван Горбунов, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Роман Гришин, начальник отдела департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Яна Деревянко, президент Сурдлимпийского комитета России Роберт Дзантиев, член комитета Совета Федерации по социальной политике олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова (по согласованию).



Также в состав комиссии включены гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова (по согласованию), заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, директор департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Алина Стебнева (ответственный секретарь комиссии), генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, посол по особым поручениям, специальный представитель МИД РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Цветков, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева.