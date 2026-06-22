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  4. Тангара о выступлении в студенческой лиге США: «Внутри России мне уже не хватает конкуренции, а международных стартов нет. Хотела соревноваться с сильными девчонками, чтобы мне надрали задницу»

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Тангара об участии в студенческой лиге США: «В России мне не хватает конкуренции, а международных стартов нет. Хотела соревноваться с сильными девчонками, чтобы мне надрали задницу»
Чемпионка России Тангара объяснила решение выступать в студенческой лиге США.

Действующая чемпионка России в беге на 400 метров с барьерами Эмилия Тангара рассказала, почему решила учиться в США.

В этом году Тангара поступила в университет Западного Техаса (West Texas A&M), соревновалась во втором дивизионе студенческой лиги NCAA. Сейчас вернулась на лето в Россию.

– Как у тебя появилась идея поступить в американский университет? 

– Все получилось спонтанно. Я понимала, что внутри России мне уже не хватает конкуренции. А международных стартов нет, и не понятно, когда они появятся. И тут пришла мысль об NCAA.

Там много соревнований, много сильных атлетов, в том числе и профессиональных. Совершенно другая атмосфера, другая страна. Почему бы не попробовать, не сделать шаг? <...>

– Условия для тренировок в американском универе второго дивизиона сопоставимы с теми, что ты имела в сборной России? 

– Если сравнивать именно со сборной России и теми условиями, какие у нас на сборах – да. Что, конечно, удивительно: выходит, в обычном американском универе второго дивизиона есть все то, что у нас у лучших атлетов страны, и даже больше. 

Например, есть такой тренажер 1080 Sprint, слышала, что у нас о нем мечтают ребята-спринтеры. Но в сборной его нет, потому что очень дорогой (около 3,5 млн рублей – Спортс’’). А в США в моем универе – есть. 

Единственное, наверное, чего там нет – это манеж. Но насколько я поняла, в жарких штатах так часто бывает. Погода позволяет тренироваться на улице, это не мешает подготовке к соревнованиям на 200-метровом круге. 

– Давай сравним не со сборной, а с тем, что ты имела, тренируясь в Воронеже. 

– Я же и сейчас тренируюсь у себя в городе, не на сборе. И вот тут, конечно, очень грустно. Как так выходит, что в Америке буквально в каждой школе есть полноценный стадион и оборудование для занятий спортом, а у нас даже в крупных регионах часто нет стадиона или манежа? 

У нас в Воронеже раньше был подвальный манеж, я там выросла. Ну, просто подвальное помещение, где зимой можно было бегать. У нас половина сборной начинала в таких условиях, ничего особенного. Но сейчас и его снесли. Если не ездить на сборы, даже не знаю, где зимой тренироваться. 

– Тренерским подходом в США ты довольна? Это сильно отличается от России? 

– Там другая система в том смысле, что нет одного тренера, который курировал бы всю твою подготовку. На дорожке – один тренер, в тренажерном зале – другой. Естественно, они общаются между собой, работают в тандеме. Но специалист по залу не лезет в твои беговые работы, и наоборот. 

В России принято, что твой тренер пойдет с тобой и в зал, и на стадион. Не могу сказать, как лучше, это просто разные традиции. В принципе, судя по результатам, мне и так, и так нормально. <...>

– Насколько тебя удивил уровень результатов? Ты классно для апреля бежала, показывала результаты уровня 56 секунд, при этом даже в призы не всегда попадала. 

– Вообще не удивил, а за этим сюда и ехала. Я же хотела соревноваться с сильными девчонками, хотела – извини за сленг – чтобы мне надрали задницу. Ну, я это и получила! 

Было интересно, как я стану себя ощущать в такой обстановке. В России я всех девчонок давно знаю, а там на каждом соревновании появлялись новые соперницы. Постоянная смена лиц, очень интересно. Словно я в другой мир погрузилась, да это так и есть, – рассказала Тангара в интервью Спортсу’’.

«Американцы казались неискренними, но потом я их оценила». Наша бегунья уехала в NCAA

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Эмилия Тангара
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