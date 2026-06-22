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МОК лишил экс-россиянку Гулиеву серебра Олимпиады-2012 в беге на 800 м
МОК лишил экс-россиянку Гулиеву серебра Олимпиады-2012.

Легкоатлетка Екатерина Гулиева (Завьялова), представляющая Турцию, лишена серебра Олимпиады-2012 на дистанции 800 м, которую она завоевала в составе сборной России. 

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал бегунью на четыре года на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Спортсменка пыталась оспорить решение, но в мае 2025 года ее апелляцию отклонили. В связи с этим МОК пересмотрел итоги соревнований.

Серебро перешло Памеле Джелимо из Кении, бронзу получит американская бегунья Алисия Монтано, золото осталось у Кастер Семени (ЮАР).

Изначально победу на этой дистанции одержала россиянка Мария Савинова, но она была дисквалифицирована, золото перешло Семене. Гулиева (выступавшая под фамилией Поистогова первого мужа) поднялась с третьего места на второе. 

Екатерина до 2021 года выступала за Россию, после чего сменила спортивное гражданство и представляет Турцию.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
logoЛондон-2012
logoсборная России жен
logoЕкатерина Гулиева (Завьялова)
дисквалификации
московская антидопинговая лаборатория

Комментарии

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Олимпиаду 1980 ещё не аннулировали?
ОтветОлег Тырышкин_1116880113
Олимпиаду 1980 ещё не аннулировали?
гдровские пловчихи не будут согласны с этим
Когда там сомалийца Мо Фара из Британии дисквалифицируют? А, это же другое.
Савинова выиграла изначально, 1.56.19, а Поистогова была третьей
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