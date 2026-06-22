МОК лишил экс-россиянку Гулиеву серебра Олимпиады-2012 в беге на 800 м

МОК лишил экс-россиянку Гулиеву серебра Олимпиады-2012.

Легкоатлетка Екатерина Гулиева (Завьялова), представляющая Турцию, лишена серебра Олимпиады-2012 на дистанции 800 м, которую она завоевала в составе сборной России.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал бегунью на четыре года на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Спортсменка пыталась оспорить решение, но в мае 2025 года ее апелляцию отклонили. В связи с этим МОК пересмотрел итоги соревнований.

Серебро перешло Памеле Джелимо из Кении, бронзу получит американская бегунья Алисия Монтано, золото осталось у Кастер Семени (ЮАР).

Изначально победу на этой дистанции одержала россиянка Мария Савинова, но она была дисквалифицирована, золото перешло Семене. Гулиева (выступавшая под фамилией Поистогова первого мужа) поднялась с третьего места на второе.

Екатерина до 2021 года выступала за Россию, после чего сменила спортивное гражданство и представляет Турцию.