IAAF допустила трех россиян до выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила, что три российских спортсмена получили право выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

Организация приняла заявки прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой, бегуньи Кристины Сивковой и метателя молота Алексея Сокирского.

Окончательное решение о том, будут ли легкоатлеты выступать на том или ином турнире, будут принимать организаторы соревнований.

Сообщается, что шесть заявок российских спортсменов было отклонено, остальные находятся на рассмотрении. В общей сложности IAAF получила 48 заявок от российских спортсменов, 28 из них были поддержаны Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

Допинг-пробы спортсменов, подавших заявки, будут перепроверены. На основании полученных данных IAAF вынесет решение по допуску атлетов к стартам. Ожидается, что все процедуры перепроверки будут завершены к середине марта.