ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России – Михаила Потапыча Топтыгина

ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России.

Олимпийский комитет России (ОКР) зарегистрировал в «Роспатенте» единый талисман российских сборных.

Им стал бурый мишка Михаил Потапыч Топтыгин в полный рост с медалью на груди, где изображен логотип ОКР. Талисман создан на основе олимпийского мишки – маскота Олимпиады-1980 в Москве.

Заявка была подана в июле 2025 года, в январе Роспатент принял положительное решение о регистрации.

«Новый Мишка станет достойным наследником своего легендарного предка». Дегтярев показал ролик с олимпийским талисманом России

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
Комментарии
