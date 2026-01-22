ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России – Михаила Потапыча Топтыгина
ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России.
Олимпийский комитет России (ОКР) зарегистрировал в «Роспатенте» единый талисман российских сборных.
Им стал бурый мишка Михаил Потапыч Топтыгин в полный рост с медалью на груди, где изображен логотип ОКР. Талисман создан на основе олимпийского мишки – маскота Олимпиады-1980 в Москве.
Заявка была подана в июле 2025 года, в январе Роспатент принял положительное решение о регистрации.
