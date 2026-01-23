Дегтярев о будущем российского спорта: «Спорт будет массовым. Вижу, как утром и вечером все парки заполнены счастливыми родителями и детьми»

Дегтярев о будущем спорта в России: спорт будет прежде всего массовым.

Министр спорта России Михаил Дегтярев ответил на вопрос, каким видит будущее российского спорта.

«Во-первых, массовым. Вижу, как утром и вечером все парки заполнены счастливыми родителями и детьми, которые занимаются спортом. Во дворах установлено современное оборудование для занятий спортом. Государство знает, чем вы занимаетесь, и министр спорта видит, что вы занимаетесь.

Спорт высших достижений – это победы на всех чемпионатах мира, Олимпийских играх, гордость за наш флаг.

Второе важное событие – это юношеская Олимпиада (пройдет с 31 октября по 14 ноября в Сенегале – Спортс’’). Мы должны туда поехать полной командой в национальных спортивных костюмах. Мы там должны победить», – сказал Дегтярев.

