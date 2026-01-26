  • Спортс
  • Дегтярев о допуске юниоров: «Договорились с несколькими крупными международными федерациями, что они будут в ближайшие 2-3 недели принимать такие решения»
13

Дегтярев заявил о скором допуске российских юниоров ряде видов спорта.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что скоро ряд международных федераций допустит российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

26 января Дегтярев принял участие в генассамблее Олимпийского совета Азии в Ташкенте.

«Любая международная площадка для нас – это возможность заявить о себе, заручиться поддержкой по вопросу восстановления прав российских спортсменов. На полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии мы продолжаем работать над возвращением флага, в первую очередь юниорским сборным. Договорились с несколькими крупными международными федерациями о том, что они будут в ближайшие 2-3 недели принимать такие решения, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Хорошие встречи состоялись с некоторыми представителями МОК, президентом WADA (Всемирного антидопингового агентства – прим. ТАСС) Витольдом Банькой и другими. В Азии в целом нас поддерживают практически все страны, мы ощущаем серьезную поддержку со стороны госструктур и национальных олимпийских комитетов», – сказал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
13 комментариев
Баньку Дегтярев любит))
Ждем как весну, с нетерпением 👍🏻
Посмотрим кто там и что будет принимать. Но футбол, хоккей, баскетбол и др. популярные командники точно не вернут до окончания СВО...
Ответ Russ Ivan
Посмотрим кто там и что будет принимать. Но футбол, хоккей, баскетбол и др. популярные командники точно не вернут до окончания СВО...
Юниорский волейбол уже вернули.
Ответ Александр Сачков
Юниорский волейбол уже вернули.
Тоже не всё однозначно с возвращением. Страны, принимающие крупные соревнования могут не дать нашим визу. Не все международные федерации будут с этим бороться, увы...
Очень хорошая новость. Надеюсь ису среди них!
Ответ Евгений
Очень хорошая новость. Надеюсь ису среди них!
не в этой жизни
