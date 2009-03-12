Прыжки в воду. Мировая серия. Шлейхер завоевал бронзу на 10-метровой вышке, другие результаты

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер стал третьим в прыжках с десятиметровой вышки на этапе Мировой серии в Пекине.

Прыжки в воду

Мировая серия

Пекин, Китай

Мужчины

Вышка, 10 м

1. Ян Цзянь (Китай) – 533,55

2. Чэнь Айсэнь (Китай) – 529,05

3. Никита Шлейхер (Россия) – 512,05

Смешанные дуэты

Синхронные прыжки

Вышка, 10 м

1. Линь Шань – Лянь Цзюньцзе (Китай) – 349,56

2. Ким Михва – Хен Ильмен (КНДР) – 330,30

3. Мэттью Ли – Лоис Тулсон (Великобритания) – 305,10

4. Юлия Тимошинина – Никита Шлейхер (Россия) – 304,11