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    Прыжки в воду. Мировая серия. Шлейхер завоевал бронзу на 10-метровой вышке, другие результаты

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    Российский прыгун в воду Никита Шлейхер стал третьим в прыжках с десятиметровой вышки на этапе Мировой серии в Пекине.

    Прыжки в воду

    Мировая серия

    Пекин, Китай

    Мужчины

    Вышка, 10 м 

    1. Ян Цзянь (Китай) – 533,55
    2. Чэнь Айсэнь (Китай) – 529,05
    3. Никита Шлейхер (Россия) – 512,05

    Смешанные дуэты

    Синхронные прыжки

    Вышка, 10 м

    1. Линь Шань – Лянь Цзюньцзе (Китай) – 349,56
    2. Ким Михва – Хен Ильмен (КНДР) – 330,30
    3. Мэттью Ли – Лоис Тулсон (Великобритания) – 305,10
    4. Юлия Тимошинина – Никита Шлейхер (Россия) – 304,11

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