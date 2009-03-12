Прыжки в воду. Мировая серия. Шлейхер завоевал бронзу на 10-метровой вышке, другие результаты

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер стал третьим в прыжках с десятиметровой вышки на этапе Мировой серии в Пекине.
Прыжки в воду
Мировая серия
Пекин, Китай
Мужчины
Вышка, 10 м
1. Ян Цзянь (Китай) – 533,55
2. Чэнь Айсэнь (Китай) – 529,05
3. Никита Шлейхер (Россия) – 512,05
Смешанные дуэты
Синхронные прыжки
Вышка, 10 м
1. Линь Шань – Лянь Цзюньцзе (Китай) – 349,56
2. Ким Михва – Хен Ильмен (КНДР) – 330,30
3. Мэттью Ли – Лоис Тулсон (Великобритания) – 305,10
4. Юлия Тимошинина – Никита Шлейхер (Россия) – 304,11