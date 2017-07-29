Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владимир Морозов: «Опять четвертое место. Это проклятие какое-то»

    Теги плавание чемпионат мира сборная России сборная США Владимир Морозов Калеб Дрессел

    Российский пловец Владимир Морозов прокомментировал свой результат на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира в Будапеште (4-е место).

    «Проплыл на 0,03 секунды хуже, но что больше всего огорчает, так это шестое четвертое место. Я не понимаю, это проклятие какое-то. В следующем сезоне тоже буду на «полтинник» ориентироваться, а к чемпионату мира и Олимпиаде готовить сотню и «полтинник».

    Сбросил в этом сезоне шесть килограмм, чтобы легче плыть, видимо, нужно еще килограммчик сбросить. Каждый сезон я что-то менял: тренера в зале, тренировки на воде. Это просто неудача какая-то.

    В прошлом году на Олимпиаде с этим результатом можно было бронзу брать. Обычно после Игр идет спад по результатам, здесь добавляют. Это странно. А Калеб Дрессел, думаю, будет новым Майклом Фелпсом в спринтерской версии», – сказал Морозов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться