Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит утренняя квалификационная сессия по плаванию.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Утренняя сессия

Женщины

50 м, свободный стиль

Россиянка Розалия Насретдинова показала 20-е время (25,23) и не смогла выйти в полуфинал. Лучшей стала шведка Сара Шестрем (24,08).

50 м, брасс

Юлия Ефимова и Наталья Иванеева прошли в полуфинал со вторым (29,99) и 9-м (30,81) результатами соответственно. Первое время у американки Лилии Кинг (29,76).

Мужчины

50 м, спина

Григорий Тарасевич отобрался в полуфинал с 8-м результатом (24,88), Климент Колесников финишировал 17-м (25,23) и не прошел дальше. Лучшим был японец Юнья Кога (24,54).

Смешанная эстафета

4x100, вольный стиль

Сборная России в составе Никиты Королева, Александра Попкова, Виктории Андреевой и Вероники Поповой показала седьмое время (3.26,94) и вышла в финал, Быстрейшей была сборная Голландии (3.23,89).