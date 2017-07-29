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    Плавание. Чемпионат мира. Тарасевич, Ефимова, Иванеева и смешанная эстафета вышли в полуфиналы

    Теги плавание результаты чемпионат мира сборная России сборная России жен Юлия Ефимова сборная США жен сборная Голландии жен сборная Японии сборная Голландии сборная Швеции жен Сара Шестрем Виктория Андреева Вероника Попова Розалия Насретдинова Александр Попков Григорий Тарасевич Наталья Иванеева Лилия Кинг Климент Колесников Никита Королев Юнья Кога

    Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит утренняя квалификационная сессия по плаванию.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Утренняя сессия

    Женщины

    50 м, свободный стиль

    Россиянка Розалия Насретдинова показала 20-е время (25,23) и не смогла выйти в полуфинал. Лучшей стала шведка Сара Шестрем (24,08).

    50 м, брасс

    Юлия Ефимова и Наталья Иванеева прошли в полуфинал со вторым (29,99) и 9-м (30,81) результатами соответственно. Первое время у американки Лилии Кинг (29,76).

    Мужчины

    50 м, спина

    Григорий Тарасевич отобрался в полуфинал с 8-м результатом (24,88), Климент Колесников финишировал 17-м (25,23) и не прошел дальше. Лучшим был японец Юнья Кога (24,54).

    Смешанная эстафета

    4x100, вольный стиль

    Сборная России в составе Никиты Королева, Александра Попкова, Виктории Андреевой и Вероники Поповой показала седьмое время (3.26,94) и вышла в финал, Быстрейшей была сборная Голландии (3.23,89).

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