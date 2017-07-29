Плавание. Чемпионат мира. Тарасевич, Ефимова, Иванеева и смешанная эстафета вышли в полуфиналы
Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит утренняя квалификационная сессия по плаванию.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Утренняя сессия
Женщины
50 м, свободный стиль
Россиянка Розалия Насретдинова показала 20-е время (25,23) и не смогла выйти в полуфинал. Лучшей стала шведка Сара Шестрем (24,08).
50 м, брасс
Юлия Ефимова и Наталья Иванеева прошли в полуфинал со вторым (29,99) и 9-м (30,81) результатами соответственно. Первое время у американки Лилии Кинг (29,76).
Мужчины
50 м, спина
Григорий Тарасевич отобрался в полуфинал с 8-м результатом (24,88), Климент Колесников финишировал 17-м (25,23) и не прошел дальше. Лучшим был японец Юнья Кога (24,54).
Смешанная эстафета
4x100, вольный стиль
Сборная России в составе Никиты Королева, Александра Попкова, Виктории Андреевой и Вероники Поповой показала седьмое время (3.26,94) и вышла в финал, Быстрейшей была сборная Голландии (3.23,89).
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