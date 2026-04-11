Ватерполист Шепелев о поражении от Франции: «Мы были в роли догоняющих, пропускали слишком много голов. Будем исправлять ошибки»

Ватерполист Шепелев о поражении от Франции: проиграли в защите, много пропускали.

Ватерполист Роман Шепелев прокомментировал поражение российской команды в четвертьфинальном матче второго дивизиона Кубка мира против Франции.

Россияне проиграли французам со счетом 13:14. Этот турнир стал первым для российской сборной после четырехлетнего отстранения.

«Французской сборной удалось использовать свои сильные стороны, мы готовились к этому, обсуждали и отрабатывали с тренерским штабом. В их команде есть несколько топовых игроков. В нападении сегодня у нас получалось играть командой и забивать много голов. Но мы проиграли индивидуально в защите.

Мы были в роли догоняющих, пропускали слишком много индивидуальных голов. Сегодня все тщательно проанализируем с тренерским штабом, будем стараться исправлять ошибки.

Мы ни в коем случае не опускаем руки, настроены бороться и прогрессировать. Хочу сказать огромное спасибо всем нашим болельщикам за поддержку и веру. Да, сегодня мы проиграли, но приобрели очень ценный опыт. Будем работать дальше», – сказал Шепелев.