Водное поло. Кубок мира. Россия проиграла Франции в 1/4 финала дивизиона B

11 апреля прошли матчи 1/4 финала Кубка мира по водному поло в дивизионе B. Команда России проиграла Франции.
Это первый турнир для российской сборной после четырехлетнего отстранения.
Кубок мира по водному поло
Дивизион B
Мальта
1/4 финала
Россия – Франция – 13:14
Украина – Грузия – 9:20
Австралия – Германия – 11:14
Черногория – Румыния – 14:8
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи российской сборной
За Россию 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 👋👋👋
Жаль! Сами упустили победу во второй и третьей четверти. Слишком много ошибались, хотя и судьи из Черногории тоже своё внесли. Проигрывая три-четыре мяча большинство времени, очень тяжело было сравнять в концовке. Не получилось, к сожалению.
Опять судьи виноваты
как по мне так это хорошо, что проиграли и не вышли в элиту. Лучше потерять сезон и понять что к чему и где теперь наш уровень и от него отталкиваться. А не хвастаться былыми заслугами. Чем более впереди борьба за 8 сильнейших. Ведь тут разыгрываются все места. Мы не вошли в топ-4. Зато мы есть в топ-8. Теперь надо попробовать занять 5-е место. А вот тут есть "проблема". В "финале" за 5-е место или за 7-е место есть вероятность встречи с украинцами или они будут "сливать" игру, лишь бы с нами не играть.
Былые заслуги - это какие? Уже 25 лет прошло, как мы выигрывали в водном поло что-то значимое. Задолго до всех возможных отстранений. Где новые зиннуровы, чомахидзе и гарбузовы? Их нет.
За былые заслуги медали не вешают тем более их и не было
Болеем🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Обидно. Уверенно всех разносили, первому равному соперники проиграли
Недолго музыка играла. И сербы не помогли.
В это какой второй или третий дивизион?
2й вроде получается раз В
А Б В
