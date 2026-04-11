Водное поло. Кубок мира. Россия проиграла Франции в 1/4 финала дивизиона B

Россия проиграла Франции в 1/4 финала Кубка мира по водному поло в дивизионе B.

11 апреля прошли матчи 1/4 финала Кубка мира по водному поло в дивизионе B. Команда России проиграла Франции.

Это первый турнир для российской сборной после четырехлетнего отстранения.

Кубок мира по водному поло

Дивизион B

Мальта

1/4 финала

Россия – Франция – 13:14

Украина – Грузия – 9:20

Австралия – Германия – 11:14

Черногория – Румыния – 14:8

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Удачи российской сборной
За Россию 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 👋👋👋
Жаль! Сами упустили победу во второй и третьей четверти. Слишком много ошибались, хотя и судьи из Черногории тоже своё внесли. Проигрывая три-четыре мяча большинство времени, очень тяжело было сравнять в концовке. Не получилось, к сожалению.
Опять судьи виноваты
как по мне так это хорошо, что проиграли и не вышли в элиту. Лучше потерять сезон и понять что к чему и где теперь наш уровень и от него отталкиваться. А не хвастаться былыми заслугами. Чем более впереди борьба за 8 сильнейших. Ведь тут разыгрываются все места. Мы не вошли в топ-4. Зато мы есть в топ-8. Теперь надо попробовать занять 5-е место. А вот тут есть "проблема". В "финале" за 5-е место или за 7-е место есть вероятность встречи с украинцами или они будут "сливать" игру, лишь бы с нами не играть.
Былые заслуги - это какие? Уже 25 лет прошло, как мы выигрывали в водном поло что-то значимое. Задолго до всех возможных отстранений. Где новые зиннуровы, чомахидзе и гарбузовы? Их нет.
За былые заслуги медали не вешают тем более их и не было
Болеем🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Обидно. Уверенно всех разносили, первому равному соперники проиграли
Недолго музыка играла. И сербы не помогли.
В это какой второй или третий дивизион?
2й вроде получается раз В
А Б В
Материалы по теме
Водное поло. Кубок мира. Россия победила Бразилию в 1/8 финала дивизиона B
10 апреля, 13:31
Водное поло. Кубок мира. Россия обыграла ЮАР в дивизионе B и другие результаты
9 апреля, 12:35
Водное поло. Кубок мира. Россия победила Великобританию в дивизионе B и другие результаты
8 апреля, 14:00
Рекомендуем
Главные новости
Олимпийский чемпион Рылов стал кандидатом в депутаты Заксобрания Кировской области от «Единой России»
сегодня, 10:22
Журова об отказе стран Северной Европы проводить турниры World Aquatics: «Нам больше достанется. С удовольствием проведем в Казани или других городах»
сегодня, 10:05
Мазепин считает, что Россия сможет претендовать на ЧМ-2031 по водным видам: «Если у нас будет инфраструктура и комиссары от World Aquatics примут ее»
сегодня, 08:06
Тренер сборной России по водному поло Станоевич: «К матчу с Украиной мы готовились. Пришли на игру и были настроены серьезно»
сегодня, 06:27
Пловец Лифинцев: «Смотрел фигурное катание на Олимпиаде. Вообще в этом не разбираюсь, но мне понравилось»
вчера, 18:21
Мирон Лифинцев: «Никогда не использую словосочетание «чемпион мира». Мне это не нравится»
вчера, 18:10
Дегтярев о допуске россиян с флагом в водных видах: «Спасибо Мазепину. Ставка на людей из бизнеса во главе федераций дает плоды»
вчера, 17:03
МОК о допуске россиян в водных видах: «Каждая федерация принимает соответствующие решения самостоятельно»
вчера, 13:17
World Aquatics: «Вопрос о проведении какого-либо конкретного мероприятия в России не обсуждался»
вчера, 12:55
«Страны Северной Европы не намерены проводить международные турниры, пока ситуация не изменится». Федерация Эстонии не поддержали допуск российских пловцов с флагом
вчера, 11:00
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем