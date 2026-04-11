Водное поло. Кубок мира. Россия проиграла Франции в 1/4 финала дивизиона B

Россия проиграла Франции в 1/4 финала Кубка мира по водному поло в дивизионе B.

11 апреля прошли матчи 1/4 финала Кубка мира по водному поло в дивизионе B. Команда России проиграла Франции. Это первый турнир для российской сборной после четырехлетнего отстранения. Кубок мира по водному поло Дивизион B Мальта 1/4 финала Россия – Франция – 13:14 Украина – Грузия – 9:20 Австралия – Германия – 11:14 Черногория – Румыния – 14:8