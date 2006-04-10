Sports.ru открывает вакансии дизайнера коммерческого отдела и UX дизайнера

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 20 миллионов человек и постоянно растет.

Если вы любите футбол, хотите развиваться каждый день и достигать заметных в России и за ее пределами результатов – присоединяйтесь!

Мы хотим усилить команду Sports.ru сразу двумя дизайнерами. Супергероев ждут очень разнообразные задачи, возможность делать классные новые проекты и улучшать работающие продукты в сильной продуктовой команде.

UX дизайнер

Sports.ru ищет Middle/Senior UX дизайнера, который будет заниматься проектированием и дизайном интерфейсов новых и существующих продуктов в вебе и мобильных приложениях.

Что вы будете делать:

— работать над обновлением крупных блоков функциональности сайта Sports.ru и мобильных приложений;

— улучшать продукты, помня об устоявшихся пользовательских сценариях и не обваливая метрики;

— создавать и поддерживать дизайн-систему, проектировать интерфейсы компонентами, разрабатывать гайды и следить за консистентностью интерфейсов,

— проектировать новое с учетом существующего legacy;

— работать самостоятельно и в команде.

Вы уже почти с нами, если:



— сначала глубоко погружаетесь в задачу, а уже потом начинаете проектировать интерфейсы;

— умеете искать точки роста наших продуктов и предлагать разные решения задач;

— готовы “продавать” свои интерфейсные решения, договариваться с разработчиками и продактами;

— помните о пользователях и стараетесь сделать любой продукт максимально удобным;

— в вашем портфолио есть живые проекты и у вас есть опыт улучшения устоявшихся сервисов.

Ваши резюме и портфолио присылайте на адрес design@sports.ru.

Дизайнер коммерческого отдела

Коммерческий отдел Sports.ru за последний год запустил на рекламный рынок рунета 50 спецпроектов, нарисовал более 1000 баннеров и успешно сотрудничает с самыми крутыми брендами и агентствами. Мы ищем дизайнера, который будет сопровождать нас на всем пути от драфтов идей и презентаций до финального воплощения задуманного.

Что вы будете делать:

— вместе с командой генерировать идеи и кейвижуалы для спецпроектов как на отдельных лендингах, так и внутри продукта;

— делать презентации по рекламным продуктам красивыми и понятными;

— создавать или пересобирать баннеры для рекламных кампаний;

— делать маркетинговые материалы для наших продуктов;

— периодически помогать с продуктовыми задачами по интерфейсам.

Вы уже почти с нами, если:

— уже решали подобные задачи, возможно внутри агентств;

— умеете делать интерфейсы и знаете, как работать с вебом и мобильными приложениями;

— работаете в Photoshop, Illustrator, After Effects, Sketch;

— имеете навыки в моушн-дизайне;

— контролируете результат на всех стадиях;

— готовы проявлять инициативу, обосновывать свои предложения и коммуницировать с командой в поисках оптимальных решений.







Москва. Офис в районе метро “Новокузнецкая”. Обеспечим рабочее место техникой по вашему желанию.

Ваши резюме и портфолио присылайте на адрес design@sports.ru.