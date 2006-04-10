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    Sports.ru открывает вакансии дизайнера коммерческого отдела и UX дизайнера

    Теги натив Прочие

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 20 миллионов человек и постоянно растет.

    Если вы любите футбол, хотите развиваться каждый день и достигать заметных в России и за ее пределами результатов – присоединяйтесь!

    Мы хотим усилить команду Sports.ru сразу двумя дизайнерами. Супергероев ждут очень разнообразные задачи, возможность делать классные новые проекты и улучшать работающие продукты в сильной продуктовой команде.

     

    UX дизайнер

    Sports.ru ищет Middle/Senior UX дизайнера, который будет заниматься проектированием и дизайном интерфейсов новых и существующих продуктов в вебе и мобильных приложениях.

    Что вы будете делать:

    — работать над обновлением крупных блоков функциональности сайта Sports.ru и мобильных приложений;

    — улучшать продукты, помня об устоявшихся пользовательских сценариях и не обваливая метрики;

    — создавать и поддерживать дизайн-систему, проектировать интерфейсы компонентами, разрабатывать гайды и следить за консистентностью интерфейсов,

    — проектировать новое с учетом существующего legacy;

    — работать самостоятельно и в команде.

    Вы уже почти с нами, если:

    — сначала глубоко погружаетесь в задачу, а уже потом начинаете проектировать интерфейсы;

    —  умеете искать точки роста наших продуктов и предлагать разные решения задач;

    —  готовы “продавать” свои интерфейсные решения, договариваться с разработчиками и продактами;

    — помните о пользователях и стараетесь сделать любой продукт максимально удобным;

    —  в вашем портфолио есть живые проекты и у вас есть опыт улучшения устоявшихся сервисов.

    Ваши резюме и портфолио присылайте на адрес design@sports.ru.

     

    Дизайнер коммерческого отдела

    Коммерческий отдел Sports.ru за последний год запустил на рекламный рынок рунета 50 спецпроектов, нарисовал более 1000 баннеров и успешно сотрудничает с самыми крутыми брендами и агентствами. Мы ищем дизайнера, который будет сопровождать нас на всем пути от драфтов идей и презентаций до финального воплощения задуманного.

    Что вы будете делать:

    — вместе с командой генерировать идеи и кейвижуалы для спецпроектов как на отдельных лендингах, так и внутри продукта;

    — делать презентации по рекламным продуктам красивыми и понятными;

    — создавать или пересобирать баннеры для рекламных кампаний;

    — делать маркетинговые материалы для наших продуктов;

    — периодически помогать с продуктовыми задачами по интерфейсам.

    Вы уже почти с нами, если:

    — уже решали подобные задачи, возможно внутри агентств;

    — умеете делать интерфейсы и знаете, как работать с вебом и мобильными приложениями;

    — работаете в Photoshop, Illustrator, After Effects, Sketch;

    — имеете навыки в моушн-дизайне;

    — контролируете результат на всех стадиях;

    — готовы проявлять инициативу, обосновывать свои предложения и коммуницировать с командой в поисках оптимальных решений.


    Москва. Офис в районе метро “Новокузнецкая”. Обеспечим рабочее место техникой по вашему желанию.

    Ваши резюме и портфолио присылайте на адрес design@sports.ru.

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