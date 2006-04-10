Sports.ru открывает вакансии дизайнера коммерческого отдела и UX дизайнера

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 20 миллионов человек и постоянно растет.
Если вы любите футбол, хотите развиваться каждый день и достигать заметных в России и за ее пределами результатов – присоединяйтесь!
Мы хотим усилить команду Sports.ru сразу двумя дизайнерами. Супергероев ждут очень разнообразные задачи, возможность делать классные новые проекты и улучшать работающие продукты в сильной продуктовой команде.
UX дизайнер
Sports.ru ищет Middle/Senior UX дизайнера, который будет заниматься проектированием и дизайном интерфейсов новых и существующих продуктов в вебе и мобильных приложениях.
Что вы будете делать:
— работать над обновлением крупных блоков функциональности сайта Sports.ru и мобильных приложений;
— улучшать продукты, помня об устоявшихся пользовательских сценариях и не обваливая метрики;
— создавать и поддерживать дизайн-систему, проектировать интерфейсы компонентами, разрабатывать гайды и следить за консистентностью интерфейсов,
— проектировать новое с учетом существующего legacy;
— работать самостоятельно и в команде.
Вы уже почти с нами, если:
— сначала глубоко погружаетесь в задачу, а уже потом начинаете проектировать интерфейсы;
— умеете искать точки роста наших продуктов и предлагать разные решения задач;
— готовы “продавать” свои интерфейсные решения, договариваться с разработчиками и продактами;
— помните о пользователях и стараетесь сделать любой продукт максимально удобным;
— в вашем портфолио есть живые проекты и у вас есть опыт улучшения устоявшихся сервисов.
Ваши резюме и портфолио присылайте на адрес design@sports.ru.
Дизайнер коммерческого отдела
Коммерческий отдел Sports.ru за последний год запустил на рекламный рынок рунета 50 спецпроектов, нарисовал более 1000 баннеров и успешно сотрудничает с самыми крутыми брендами и агентствами. Мы ищем дизайнера, который будет сопровождать нас на всем пути от драфтов идей и презентаций до финального воплощения задуманного.
Что вы будете делать:
— вместе с командой генерировать идеи и кейвижуалы для спецпроектов как на отдельных лендингах, так и внутри продукта;
— делать презентации по рекламным продуктам красивыми и понятными;
— создавать или пересобирать баннеры для рекламных кампаний;
— делать маркетинговые материалы для наших продуктов;
— периодически помогать с продуктовыми задачами по интерфейсам.
Вы уже почти с нами, если:
— уже решали подобные задачи, возможно внутри агентств;
— умеете делать интерфейсы и знаете, как работать с вебом и мобильными приложениями;
— работаете в Photoshop, Illustrator, After Effects, Sketch;
— имеете навыки в моушн-дизайне;
— контролируете результат на всех стадиях;
— готовы проявлять инициативу, обосновывать свои предложения и коммуницировать с командой в поисках оптимальных решений.
Москва. Офис в районе метро “Новокузнецкая”. Обеспечим рабочее место техникой по вашему желанию.
Ваши резюме и портфолио присылайте на адрес design@sports.ru.