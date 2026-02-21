Ски-альпинист Филиппов о том, планирует ли он начать выступать в биатлоне: «Думаю, что да»
Ски-альпинист Филиппов может начать выступать в биатлоне.
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что рассматривает возможность перейти в биатлон.
«Думаю, что да. Если будет хороший результат? По ситуации посмотрим, я уже серебряный медалист Олимпиады, поэтому мне и в ски-альпинизме хорошо.
Я бы хотел пробежать, посмотреть, насколько я буду конкурентоспособен в биатлоне. Условно у себя дома, потом уже что-нибудь придумывать», – сказал Филиппов.
«Привез 20 пачек презервативов. Знал, что здесь закончатся». Интервью призера Игр Никиты Филиппова
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Ждём комментарий по этому поводу " голоса биатлона".
Никита добился в своём виде вершин, уже не юниор, надо ли ему менять на биталон, где куча крепких ребят и огромная конкуренция в России? пример лыжниц Нильсон и Лампич показал, что такая себе затея. да, у норгов Ларс бегал и в лыжах и в бмталоне, но в биатлоне он был руина, на 1 приличную стрельбу 10 отвратительных, когда он мотал столько штрафных, что никакая лыжная подготовка не поможет. Думаю, Никита так, в шутку. Ну кстати, раз он лыжник, бегающий в гору, попробовал бы себя в гладких лыжах тогда, зачем биталон, всё же это вообще не близкий ски-альпинизму вид.
