Ски-альпинист Филиппов о том, планирует ли он начать выступать в биатлоне: «Думаю, что да»

Ски-альпинист Филиппов может начать выступать в биатлоне.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что рассматривает возможность перейти в биатлон.

«Думаю, что да. Если будет хороший результат? По ситуации посмотрим, я уже серебряный медалист Олимпиады, поэтому мне и в ски-альпинизме хорошо.

Я бы хотел пробежать, посмотреть, насколько я буду конкурентоспособен в биатлоне. Условно у себя дома, потом уже что-нибудь придумывать», – сказал Филиппов.

