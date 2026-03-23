Каминский о назначении Свищева главой лыжной ассоциации: «А кто это такой? Я его не знаю. Хотелось бы знать, какие люди его двинули»

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что не знает, кто такой Дмитрий Свищев.

Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Сегодня стало известно, что он сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. 

«А кто это такой? Я его не знаю. Второй вопрос: кто его назначил? Я по поводу Свищева ничего не думаю, потому что его не знаю. Мне просто хотелось бы знать саму процедуру назначения, какие люди участвовали в процедуре, какие люди его двинули.

Если его назначили волевым решением, то сейчас это принято. Я не знаю, что сейчас происходит, потому что не слежу за функционерскими играми.

Свищев больше 10 лет возглавляет Федерацию керлинга? Возможно, он очень талантливый спортивный функционер. Значит, какой-то опыт у него есть. Но какие у нас результаты в керлинге за 10 лет? 

Нет, я не хочу сказать чего-то плохого. Хорошо, что опыт у него есть. Но возникает вопрос: как он будет совмещать все посты? Если они думают, что можно просто руками водить, то они напрасно так думают», – сказал Каминский. 

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
Можно теперь писать "бывший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский")
успехом его можно и директором бани назначить
Как показывает практика, баня - мощный социальный лифт.
Никто не знает,за какие заслуги его назначили.
А Усманов за какие заслуги в фехтование поперся? И ведь внёс свой вклад. Не все так плохо у нас было, а я бы даже сказал, хорошо. И благодарили его сами спортсмены в том числе.
Каминский пошёл по тонкому краю. Но уважуха за трезвую и справедливую оценку ситуации
Дегтярёв, Свищев...
это всё ерунда, важнее знает ли он тебя...)))))))))))))))))))
Каминский правильный вопрос задал, а чего добилась команда по керлингу за 10 лет? Если прогресс имеется тогда вперед, если нет....
А у самого Каминского-то какой прогресс?
что за разговор, мы что про назначение Каминского толкуем?
На постоянной основе « поливал помоями» Европу и Америку, МОК … заслужил или выслужил?
Это которого из лдпр исключили за говорящую голову по телеграму?
Нет, тот был Свинцов, а этот Свищев. Один хрен, другой редька.
"Это человек - кого надо человек".
Дмитрий Свищев: «Развитие лыжных видов в России невозможно представить без Вяльбе. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде»
сегодня, 11:17
Светлана Журова: «Свищев – сильный дипломат, у него есть умение договариваться. Это будет сильным качеством в переговорах с FIS»
сегодня, 10:14
Михаил Дегтярев: «Поддерживаю кандидатуру Свищева на пост главы объединенной лыжной федерации. У него большой опыт в управлении сложными процессами»
сегодня, 09:41
