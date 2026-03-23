Каминский о назначении Свищева главой лыжной ассоциации: «А кто это такой? Я его не знаю. Хотелось бы знать, какие люди его двинули»

Каминский: не знаю, кто такой Свищев и кто его назначил.

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что не знает, кто такой Дмитрий Свищев .

Свищев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Сегодня стало известно, что он сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России.

«А кто это такой? Я его не знаю. Второй вопрос: кто его назначил? Я по поводу Свищева ничего не думаю, потому что его не знаю. Мне просто хотелось бы знать саму процедуру назначения, какие люди участвовали в процедуре, какие люди его двинули.

Если его назначили волевым решением, то сейчас это принято. Я не знаю, что сейчас происходит, потому что не слежу за функционерскими играми.

Свищев больше 10 лет возглавляет Федерацию керлинга? Возможно, он очень талантливый спортивный функционер. Значит, какой-то опыт у него есть. Но какие у нас результаты в керлинге за 10 лет?

Нет, я не хочу сказать чего-то плохого. Хорошо, что опыт у него есть. Но возникает вопрос: как он будет совмещать все посты? Если они думают, что можно просто руками водить, то они напрасно так думают», – сказал Каминский.

