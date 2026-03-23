На IX Премии СБК появится номинация «Лига Добра × Социальный эффект в спорте», посвященная социальным проектам

В рамках IX Премии СБК появится новая номинация «Лига Добра × Социальный эффект в спорте». Она посвящена проектам, расширяющим доступ к занятиям физкультурой и спортом в регионах России, создающим новые возможности для вовлечения людей в спортивную среду, способствующим социализации и формирующим устойчивый общественный эффект.

Номинация объединит лучшие кейсы на стыке спортивной индустрии и социальной повестки. К участию приглашаются клубы, федерации, бренды, НКО, медиа, тренеры и инициативные команды.

Ключевой принцип – доказанный результат. Жюри будет оценивать не только саму идею проекта, но и его реальное влияние. Для этого используется «Индекс Добра» – система оценки, которая позволяет переводить социальный эффект в конкретные цифры и факты.

Среди критериев оценки:

· охват и вовлеченность участников

· масштаб влияния

· устойчивость и системность проекта

· качественные изменения в жизни благополучателей

· вовлечение сообщества

· возможность тиражирования

· соответствие целей и результатов

· качество презентации и защиты перед экспертами.

В составе жюри: признанные эксперты спортивной отрасли, представители НКО и социально активного бизнеса, а также сборная «Лиги Добра» — звездный состав спортсменов и журналистов, участвующих в благотворительных проектах Лиги Ставок.

Подать заявку на участие в номинации «Лига добра х Социальный эффект в спорте» можно на официальном сайте Премии СБК.

«Лига Добра» – это общероссийская социальная программа Лиги Ставок и Фонда «Созвездие Добра». Она направлена на адресную поддержку спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России. В настоящий момент в рамках программы оказывается поддержка 47 юным талантливым спортсменам в 22 видах спорта и более 1000 ветеранам спорта по всей стране. Силами Лиги Ставок и Фонда построено более 40 спортивных объектов в регионах нашей страны.