Новое сражение испанских топов и шанс «красных» на реванш

Аналитика Olimpbet на матчи Лиги чемпионов «Барселона» – «Атлетико» и ПСЖ – «Ливерпуль»

Лига чемпионов. Четвертьфиналы. Первые матчи.

«Барселона» (Испания) – «Атлетико» (Испания). 9 апреля, 00:00 (время Астаны).

Поклонники испанского футбола с огромным интересом ждут именно этого двухраундового спора представителей Примеры в борьбе за путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

В каталонско-мадридском противостоянии эксперты Olimpbet отдают существенное предпочтение «Барселоне» – как по итогам всего двухраундового сражения, так и в первом матче, который для «блауграны» будет домашним.

Путь по турниру

«Барса» и «Атлетико» не без шероховатостей прошли общий этап ЛЧ-2025/26. Команда под управлением Ханси Флика вроде бы уверенно финишировала в топ-8, заняв пятое место. При этом в ее активе было 16 очков, а тем клубам, которые набрали всего на одно меньше, пришлось уже участвовать в «стыках». 1/8-я финала не стала серьезным испытанием для каталонцев, там они размялись на «Ньюкасле» (1:1 и 7:2).

«Матрасники» же, ставшие по итогам групповой стадии главного еврокубка только 14-ми, как раз были вынуждены играть в первом раунде плей-офф. Но там мадридцы без вопросов разобрались с бельгийским «Брюгге» (3:3 и 4:1), а потом достаточно спокойно прошли «Тоттенхэм» (5:2 и 2:3).

История противостояния и последние матчи

Соперники провели между собой более 250 очных матчей, и у «сине-гранатовых» весьма существенное преимущество в личных взаимоотношениях: 116 побед при 79 поражениях и 57-ми мирных исходах.

Только с начала текущего сезона «Барса» и «Атлетико» встречались друг с другом уже четырежды. Три раза выиграла «блауграна», один – «индейцы». Правда, эта единственная победа была одержана со счетом 4:0, что позволило столичному клубу выйти в финал Кубка Испании.

А всего несколько дней назад они бились в рамках 30-го тура Примеры. Драматичнейшая дуэль в Мадриде завершилась в пользу гостей со счетом 2:1, хотя «Атлетико» и открыл счет в домашнем для себя матче. Но перед самым перерывом «Барса» отыгралась, а затем хозяева остались в меньшинстве. Во втором тайме каталонцы дожали обессиленных «индейцев», забив решающий гол незадолго до финального свистка.

Кадры

«Атлетико» по-прежнему не может рассчитывать на своего основного голкипера Яна Облака – словенский вратарь продолжает восстанавливаться после травмы.

У «Барселоны» также есть существенная потеря. Полузащитник Рафинья, получивший повреждение в расположении сборной Бразилии, не поможет своей команде в первом четвертьфинале ЛЧ.

Вывод

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что у «блауграны» в первой встрече больше шансов победить с перевесом в два мяча, чем у «матрасников» добиться хотя бы ничьей.

При этом они практически не сомневаются в «верховом» характере матча на «Камп Ноу», а наиболее вероятным автором гола называют польского форварда хозяев Роберта Левандовского.

ПСЖ (Франция) – «Ливерпуль» (Англия). 9 апреля, 00:00.

Очень интересная битва состоится в Париже, где за одну из путевок в полуфинал начнут борьбу «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль».

Эксперты Olimpbet видят в этой паре явным фаворитом действующего обладателя трофея. Особенно в первом матче, который будет для ПСЖ домашним.

Путь по турниру

Как ни странно, мерсисайдцы увереннее прошли общий этап, финишировав в его таблице на третьем месте. Этот результат позволил «красным» напрямую выйти в 1/8 финала ЛЧ-2025/26. А там «скаузеры» успешно справились с «Галатасараем» (0:1 и 4:0).

ПСЖ на групповой стадии, прямо скажем, не блистал – 11-я итоговая позиция говорит сама за себя. С превеликим трудом парижане преодолели и раунд нокаутов. Судьбу внутрифранцузских разборок с «Монако» решил всего один гол (2:2 и 3:2).

Зато в 1/8-й «Сен-Жермен» вволю покуражились в обоих матчах с лондонским «Челси» (5:2 и 3:0).

История противостояния

Пути этих соперников пересекаются не слишком часто. Ближайшая встреча станет лишь седьмой в истории их личных взаимоотношений. В шести предыдущих каждая из сторон праздновала успех по три раза, еще никогда эти команды не играли между собой вничью.

Но еще свежи воспоминания от прошлогоднего спора ПСЖ и «Ливерпуля» на стадии 1/8-й ЛЧ-2024/25. Тогда мерсисайды походили заведомыми фаворитами к этому противостоянию и подтвердили свой статус победой в Париже со счетом 1:0. Однако французы взяли на «Энфилде» реванш с таким же результатом, а затем лучше провели серию пенальти и пробились в четвертьфинал. Завершился же тот розыгрыш Лиги чемпионов, если кто забыл, триумфом команды Луиса Энрике.

Вывод

Аналитики Olimpbet верят, что на этот раз участники встречи в столице Франции порадуют зрителей результативным футболом, ожидая «верховой» матч на стадионе «Парк де Пренс».

А хозяев они считают фаворитами не только по счету, но и по угловым, отдавая ПСЖ более чем двукратное преимущество над «Ливерпулем» по этому игровому показателю.